Награда УЕФА

Полузащитник киевской команды U-19 Самба Диалло провел невероятный матч против соперника из Мюнхена. Футболист стал лучшим игроком недели в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Вот это да Футболист Динамо попал под прицел селекционеров Манчестер Сити

18-летний Диалло оформил дубль в ворота Баварии. А Динамо обыграло соперника с разгромным счетом 4:0. Отметим, что это вторая победа для киевлян. В первом туре столичный клуб победил Бенфику. Также Самба в компании с другим динамовцем Назаром Волошиным попал в символическую сборную тура.



Диалло – игрок недели / Фото из instagram.com/uefayl

После такой феерической игры Диалло заинтересовался топовый клуб – Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко.

Кто такой Самба Диалло: кратко