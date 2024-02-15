С улыбкой на лице: Красюк рассказал, как Усик отреагировал на перенос боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, рассказал, как украинский боксер отреагировал на перенос поединка с Тайсоном Фьюри. Он отметил, что это будет для него еще одним вызовом.

Британский журналист Джим Уайт попросил Александра Красюка передать сообщение болельщикам Манчестер Юнайтед от имени Александра Усика. На это Красюк ответил, что будет молиться за Тайсона.

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Красюк пожелал здоровья Фьюри

"Пожалуй, я передам сообщение всем болельщикам по всему миру. Мы будем молиться за Тайсона Фьюри и его здоровье.

Надеемся, что он будет готов на 100 процентов 18 мая, и бой точно состоится. Это наше желание, такова наша воля. Весь мир хочет увидеть, кто является лучшим супертяжеловесом в мире, Александр Усик", – заявил промоутер.

Реакция Усика на отсрочку боя

Также Красюк рассказал, как Усик отреагировал на новость о переносе боя. По его словам, ничего не изменилось, единственное – это дата боя.

"У Александра все прекрасно. Он дрался бы в эту субботу, но, к сожалению, этого не произойдет, и все мы знаем причину этого. Но он профессионал высокого уровня. Он воспринял эту новость с улыбкой на лице и с полным пониманием того, что происходит.

Так что это будет еще один вызов для него, но он готов к вызовам в своей жизни. Так что ничего существенно не изменилось. Единственное изменение – это дата, все остальное осталось без изменений", – добавил Красюк.

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