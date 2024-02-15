Британський журналіст Джим Вайт попросив Олександра Красюка передати повідомлення вболівальникам Манчестер Юнайтед від імені Олександра Усика. На це Красюк відповів, що буде молитися за Тайсона.
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Красюк побажав здоров'я Ф'юрі
"Мабуть, я передам повідомлення всім уболівальникам по всьому світу. Ми будемо молитися за Тайсона Ф’юрі та його здоров’я.
Сподіваємося, що він буде готовий на 100 відсотків 18 травня, і бій точно відбудеться. Це наше бажання, така наша воля. Весь світ хоче побачити, хто є найкращим надважковаговиком у світі, Олександр Усик", – заявив промоутер.
Реакція Усика на відтермінування бою
Також Красюк розповів, як Усик відреагував на новину про перенесення бою. За його словами, нічого не змінилося, єдине – це дата бою.
"У Олександра все чудово. Він бився б цієї суботи, але, на жаль, цього не станеться, і всі ми знаємо причину цього. Але він професіонал високого рівня. Він сприйняв цю новину з усмішкою на обличчі і з повним розумінням того, що відбувається.
Тож це буде ще один виклик для нього, але він готовий до викликів у своєму житті. Так що нічого істотно не змінилося. Єдина зміна – це дата, все інше залишилося без змін", – додав Красюк.
Головне про бій Усик – Ф'юрі
- Менше ніж за два тижні до запланованого поєдинку Тайсон Ф'юрі оголосив його відтермінування через травму, яку отримав під час спарингу.
- Зауважимо, що це не перший раз, коли Ф'юрі відкладає поєдинок. Початково бій був запланований на грудень 2023 року, проте після поєдинку з Франсісом Нганну у жовтні, британець вирішив взяти більше часу на відновлення.
- Нова дата бою встановлена на 18 травня 2024 року, а місце проведення залишається тим же – Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.