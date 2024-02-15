Британський журналіст Джим Вайт попросив Олександра Красюка передати повідомлення вболівальникам Манчестер Юнайтед від імені Олександра Усика. На це Красюк відповів, що буде молитися за Тайсона.

Дивіться також "Якщо неготовий – він не битиметься": брат Ф'юрі про його травму перед боєм з Усиком

Красюк побажав здоров'я Ф'юрі

"Мабуть, я передам повідомлення всім уболівальникам по всьому світу. Ми будемо молитися за Тайсона Ф’юрі та його здоров’я.

Сподіваємося, що він буде готовий на 100 відсотків 18 травня, і бій точно відбудеться. Це наше бажання, така наша воля. Весь світ хоче побачити, хто є найкращим надважковаговиком у світі, Олександр Усик", – заявив промоутер.

Реакція Усика на відтермінування бою

Також Красюк розповів, як Усик відреагував на новину про перенесення бою. За його словами, нічого не змінилося, єдине – це дата бою.

"У Олександра все чудово. Він бився б цієї суботи, але, на жаль, цього не станеться, і всі ми знаємо причину цього. Але він професіонал високого рівня. Він сприйняв цю новину з усмішкою на обличчі і з повним розумінням того, що відбувається.

Тож це буде ще один виклик для нього, але він готовий до викликів у своєму житті. Так що нічого істотно не змінилося. Єдина зміна – це дата, все інше залишилося без змін", – додав Красюк.

Головне про бій Усик – Ф'юрі