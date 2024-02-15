Фьюри-младший рассказал о том, как его брат получил травму во время спарринга. Он отмечает, что это было непреднамеренно.

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Как Фьюри получил травму

"Это точно был локоть. Сначала я подумал, что это апперкот, но он закончился ударом локтя, который нанес рассечение. Это одна из таких вещей, которые я не могу назвать преднамеренными, потому что там не был. Кажется, что Смакичи хороший парень. Такое случается. Люди будут говорить, что хотят.

Даже если бы это произошло на старте лагеря, это все равно сильное рассечение, для которого нужно время на восстановление. Это просто ужасная вещь, которая случается. Ты тут ничего не поделаешь. Какой смысл выходить в ринг с рассечением? Нужно ждать, пока оно заживет", – рассказал Роман.

Подготовка Фьюри к бою с Усиком

Также Фьюри-младший заметил, что его брат не будет выходить на ринг, если не будет готов.

Смотрите, я уверен в Тайсоне. Он опытный боксер и знает бокс. Если он чувствует, что будет готов, он подерется. Если не будет чувствовать, что готов – он не будет драться. Все просто. Может, на него и давили, но я на 100% уверен в нем,

– заявил он.

По словам Романа, Тайсон находится в очень хорошей форме. Он много времени уделяет подготовке. Брат прогнозирует что в дальнейшем "он будет совсем другим зверем" и "снесет Усика".

"Так много людей сомневались в нем всю его карьеру, считали его за андердога, а он выходил и сносил ребят. Как Деонте Уайлдер, как Кличко. То же самое будет и с Усиком!" А после этого, по моему мнению, ему уже можно вешать перчатки на гвоздь, доказывать будет нечего", – добавил Фьюри-младший.

Напомним, что новая дата поединка Усик – Фьюри – 18 мая 2024 года. Место проведения остается тем же – Эр-Рияд, Саудовская Аравия.