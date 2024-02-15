Британский журналист Джим Уайт попросил Александра Красюка передать сообщение болельщикам Манчестер Юнайтед от имени Александра Усика. На это Красюк ответил, что будет молиться за Тайсона.

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Красюк пожелал здоровья Фьюри

"Пожалуй, я передам сообщение всем болельщикам по всему миру. Мы будем молиться за Тайсона Фьюри и его здоровье.

Надеемся, что он будет готов на 100 процентов 18 мая, и бой точно состоится. Это наше желание, такова наша воля. Весь мир хочет увидеть, кто является лучшим супертяжеловесом в мире, Александр Усик", – заявил промоутер.

Реакция Усика на отсрочку боя

Также Красюк рассказал, как Усик отреагировал на новость о переносе боя. По его словам, ничего не изменилось, единственное – это дата боя.

"У Александра все прекрасно. Он дрался бы в эту субботу, но, к сожалению, этого не произойдет, и все мы знаем причину этого. Но он профессионал высокого уровня. Он воспринял эту новость с улыбкой на лице и с полным пониманием того, что происходит.

Так что это будет еще один вызов для него, но он готов к вызовам в своей жизни. Так что ничего существенно не изменилось. Единственное изменение – это дата, все остальное осталось без изменений", – добавил Красюк.

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