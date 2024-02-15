Британский журналист Джим Уайт попросил Александра Красюка передать сообщение болельщикам Манчестер Юнайтед от имени Александра Усика. На это Красюк ответил, что будет молиться за Тайсона.
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Красюк пожелал здоровья Фьюри
"Пожалуй, я передам сообщение всем болельщикам по всему миру. Мы будем молиться за Тайсона Фьюри и его здоровье.
Надеемся, что он будет готов на 100 процентов 18 мая, и бой точно состоится. Это наше желание, такова наша воля. Весь мир хочет увидеть, кто является лучшим супертяжеловесом в мире, Александр Усик", – заявил промоутер.
Реакция Усика на отсрочку боя
Также Красюк рассказал, как Усик отреагировал на новость о переносе боя. По его словам, ничего не изменилось, единственное – это дата боя.
"У Александра все прекрасно. Он дрался бы в эту субботу, но, к сожалению, этого не произойдет, и все мы знаем причину этого. Но он профессионал высокого уровня. Он воспринял эту новость с улыбкой на лице и с полным пониманием того, что происходит.
Так что это будет еще один вызов для него, но он готов к вызовам в своей жизни. Так что ничего существенно не изменилось. Единственное изменение – это дата, все остальное осталось без изменений", – добавил Красюк.
Главное о бое Усик – Фьюри
- Менее чем за две недели до запланированного поединка Тайсон Фьюри объявил его отсрочку из-за травмы, которую получил во время спарринга.
- Заметим, что это не первый раз, когда Фьюри откладывает поединок. Изначально бой был запланирован на декабрь 2023 года, однако после поединка с Франсисом Нганну в октябре, британец решил взять больше времени на восстановление.
- Новая дата боя установлена на 18 мая 2024 года, а место проведения остается тем же – Эр-Рияд, Саудовская Аравия.