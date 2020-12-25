Рассчитывают ли на Меркушину в сборной Украины: ответ наставника
Анастасия Меркушина присоединилась к команде только после третьего этапа Кубка мира. Главный наставник сборной Украины по биатлону Юрай Санитра откровенно рассказал, рассчитывает ли в команде на Анастасию Меркушину и что со здоровьем у Юлии Джимы.
Словак Юрай Санитра поделился планами подготовки женской команды к этапам Кубка мира, которые пройдут в начале нового 2021-го года. Об этом он рассказал для "Суспільне Спорт".
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Доверие тренера
По словам тренера, команда после двух этапов в австрийском Хохфильцене перебралась в Обертиллиах, где для украинских биатлонисток есть все условия для хорошей подготовки к следующим гонкам. Сборная подходит к январским этапам без кадровых потерь.
Главными задачами на тренировках в Австрии будет работа над стабильностью стрельбы и повышение физических кондиций биатлонисток. Санитра отметил, что этот сбор станет точкой отсчета подготовки к чемпионату мира. В плане нет четкой подготовки к этапам в январе.
"На сборе – все, кто был с командой в декабре. Анастасия Меркушина – тоже здесь, она пробежала две гонки в Хохфильцене. Видим, что у нее есть большой запас над которым нужно работать. Мы рассчитываем на нее, учитывая ее стрельбу, особенно в эстафетных гонках", – сказал Юрай.
Что касается Юлии Джимы, то она отправилась в Словению из-за проблем с зубами. Но уже вскоре она вернется в команду.
Расписание гонок
- Женский спринт (7 января)
- Мужской спринт (9 января)
- Женская гонка преследования (9 января)
- Мужская гонка преследования (9 января)
- Смешанная эстафета (10 января)
- Одиночная смешанная эстафета (10 января)
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