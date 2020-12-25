Чи розраховують на Меркушину у збірній Україні: відповідь наставника
Анастасія Меркушина приєдналась до команди лише після третього етапу Кубка світу. Головний наставник збірної України з біатлону Юрай Санітра відверто розповів, чи розраховує у команді на Анастасію Меркушину та що зі здоров'ям у Юлії Джими.
Словак Юрай Санітра поділився планами підготовки жіночої команди до етапів Кубка світу, які відбуватимуться на початку нового 2021-го року. Про це він розповів для "Суспільне Спорт".
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Довіра тренера
За словами тренера, команда після двох етапів у австрійському Хохфільцені перебралась у Обертілліах, де для українських біатлоністок є всі умови для хорошої підготовки до наступних гонок. Збірна підходить до січневих етапів без кадрових втрат.
Головними завданнями на тренуваннях у Австрії буде робота над стабільністю стрільби та підвищення фізичних кондицій біатлоністок. Санітра відзначив, що цей збір стане точкою відліку підготовки до чемпіонату світу. У плані немає чіткої підготовки до етапів у січні.
"На зборі – всі, хто був з командою у грудні. Анастасія Меркушина – теж тут, вона пробігла дві гонки у Хохфільцені. Бачимо, що у неї є великий запас над яким потрібно працювати. Ми розраховуємо на неї, враховуючи її стрільбу, особливо у естафетних гонках", – сказав Юрай.
Щодо Юлії Джими, то вона відправилась у Словенію через проблеми з зубами. Але вже незабаром вона повернеться у команду.
Розклад гонок
- Жіночий спринт (7 січня)
- Чоловічий спринт (9 січня)
- Жіноча гонка переслідування (9 січня)
- Чоловіча гонка переслідування (9 січня)
- Змішана естафета (10 січня)
- Одиночна змішана естафета (10 січня)
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