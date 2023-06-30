Европейские игры-2023: когда выступят украинцы в десятый день соревнований

Европейские игры-2023 вышли на финишную прямую. В пятницу, 30 июня, состоится десятый из двенадцати соревновательных дней.

В этот день украинские спортсмены будут соревноваться в девяти видах спорта. Наши атлеты выступят в фехтовании, боксе, пулевой и стендовой стрельбе, пляжном футболе, бадминтоне, каноэ-слаломе, кикбоксинге, прыжках с трамплина и текболе, пишет 24 Канал.

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Нужно возвращаться в топ-2 медального зачета

Во время десятого соревновательного дня на Европейских играх пройдут первые соревнования по кикбоксингу. Разыгрываться медали будут в каноэ-слаломе, пулевой и стендовой стрельбе, прыжках с трамплина, текболе и фехтовании.

Среди звездных украинских спортсменов на спортивных площадках в этот день Украину будут представлять фехтовальщица Ольга Харлан, стрелок Павел Коростылев и боксер Александр Хижняк. За выход в финал будет бороться женская сборная Украины по пляжному футболу.

Расписание выступлений украинских спортсменов на Европейских играх

10:00. Пулевая стрельба: Павел Коростылев, Максим Городинец (одиночный турнир, малокалиберный пистолет, 25 метров, квалификация)

10:00. Стендовая стрельба: Елена Охотская (одиночный турнир, траншейный стенд, квалификация)

10:35. Каноэ-слалом: Максим Корнийчук, Сергей Совко, Александр Федоренко (одиночный турнир, каноэ, квалификация)

11:00–13.55. Текбол: Екатерина Фесенко/Дмитрий Шевчук (микст турнир, групповой этап)

11:20. Фехтование: Евгений Макиенко, Игорь Рейзлин, Ян Сыч, Владимир Станкевич (командный турнир, шпага, 1/8 финала)

11:25. Каноэ-слалом: Виктория Добротворская, Виктория Ус (одиночный турнир, каноэ, квалификация)

12:30. Кикбоксинг: Мария Белкина (полный контакт, 52 кг, четвертьфинал)

12:30. Фехтование: Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова, Ольга Харлан (командный турнир, сабля, 1/8 финала)

13:30. Кикбоксинг: Тимур Бриков (полный контакт, 75 кг, четвертьфинал)

14:15. Пулевая стрельба: мужчины, одиночный турнир, малокалиберный пистолет, 25 метров, финал

14:35. Каноэ-слалом: Максим Корнийчук, Сергей Совко, Александр Федоренко (командный турнир, каноэ, финал)

16:00. Кикбоксинг: Артем Мельник (фул-контакт, 86 кг, четвертьфинал)

16:00. Стендовая стрельба: женщины, одиночный турнир, траншейный стенд, финал

16:30. Бокс: Александр Хижняк (80 кг, полуфинал)

17:00. Пляжный футбол: Украина – Португалия (женщины, полуфинал)

17:30. Прыжки с трамплина: Жанна Глухова, Татьяна Пилипчук (крупный трамплин, квалификация)

18:00. Кикбоксинг: Павел Замятин (лайт-контакт, 79 кг, четвертьфинал)

19:00. Фехтование: мужчины, командный турнир, шпага, финал

19:30. Прыжки с трамплина: женщины, большой трамплин, финал

20:00. Фехтование: женщины, командный турнир, сабля, финал

. По состоянию на утро 30.06 Украина занимает третье место в медальном зачете ЕИ-2023. Впереди только сборные Италии (22 золота) и Испании (19). Украина также завоевала 19 первых мест, но уступает испанцам по количеству серебряных медалей.