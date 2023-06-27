Украинские атлеты будут представлены в 12 видах спорта в течение всего дня. Соревнования для представителей нашей страны начнутся с 10:00 в фехтовании и пулевой стрельбе, сообщает 24 Канал.

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Борьба за медали продолжается

Европейские игры набирают обороты и уже половина соревнований позади. Украина занимает третье место в медальном зачете. В новый соревновательный день украинские болельщики смогут поболеть за своих любимцев в таких видах спорта: фехтование, муай-тай, прыжки в воду, стрельба из лука, бадминтон, брейкинг, бокс, пляжный футбол, современное пятиборье, стрельба (пулевая и стендовая), прыжки с трамплина и триатлон.

Свои выступления на соревнованиях начинает олимпийская чемпионка Ольга Харлан, а заключительные выступления пройдут в брейкинге и муай-тае, где украинцы тоже претендуют на медали.

Расписание выступлений украинских спортсменов на Европейских играх 27 июня

10 часов. Пулевая стрельба: Павел Коростылев, Юлия Коростылева; Максим Городинец, Анастасия Немец (микст турнир, малокалиберный пистолет, 25 метров, квалификация)

10:00–12:50. Фехтование: Евгений Макиенко, Игорь Рейзлин, Ян Сыч, Владимир Станкевич (одиночный турнир, шпага, первые раунды)

11:00. Прыжки в воду: Евгений Науменко (одиночный турнир, 10-метровая вышка, квалификация)

11:00. Современное пятиборье: Ирина Хохлова, Ольга Клунникова (фехтование, бонусный раунд, полуфинал)

11:00. Триатлон: Ксения Левковская, София Прийма, Мария Кирик (одиночный турнир)

12 часов. Бадминтон: Даниил Боснюк (одиночный турнир, групповой этап)

14:00. Пляжный футбол: Украина – Италия (мужчины, групповой этап)

14:00–15:20. Фехтование: Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова, Ольга Харлан (одиночный турнир, сабля, первые раунды)

14:15. Пулевая стрельба: микст турнир, малокалиберный пистолет, 25 метров, финал

14:30. Бокс: Марианна Басанец (57 кг, 1/8 финала)

15:30. Пляжный футбол: Украина – Испания (женщины, групповой этап)

15:45. Бокс: Тарас Бондарчук (57 кг, 1/8 финала)

16:25. Муайтай: Игорь Любченко (мужчины, 67 кг, финал)

16:30. Стрельба из лука: Анастасия Павлова (одиночный турнир, 1/16 финала)

16:30. Бокс: Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг, 1/8 финала)

17:00. Прыжки в воду: Ксения Байло, София Эсман (синхронные прыжки, 10-метровая вышка, финал)

17:30. Бадминтон: Мария Столяренко/Елизавета Жарко (парный турнир, групповой этап)

17:30. Современное пятиборье: Юрий Ковальчук, Максим Агарушев, Александр Товкай, Павел Тимощенко (фехтование, рейтинговый раунд)

17:30. Прыжки с трамплина: Жанна Глухова, Татьяна Пилипчук (нормальный трамплин, квалификация)

17:40. Муайтай: Александр Ефименко (мужчины, 71 кг, финал)

18:10. Муайтай: Егор Скурихин (мужчины, 81 кг, финал)

19:00. Бадминтон: Полина Бугрова (одиночный турнир, групповой этап)

19:00. Прыжки в воду: одиночный турнир, 10-метровая вышка, финал

19:10. Муайтай: Олег Примачев (мужчины, 91 кг, финал)

19:15. Бокс: Татьяна Коб (50 кг, 1/8 финала)

19:30. Бадминтон: Глеб Бекетов/Михаил Махновский (парный турнир, групповой этап)

19:30. Прыжки с трамплина: женщины, нормальный трамплин, финал

19:45–20:00. Брейкинг: Анна "Stefani" Пономаренко (четвертьфинал)

20:00. Бокс: Анастасия Черноколенко (75 кг, 1/8 финала)

20:05-20:20. Брейкинг: Олег (Kuzya) Кузнецов (четвертьфинал)

20:10. Фехтование: мужчины, одиночный турнир, шпага, финал

20:40. Фехтование: женщины, одиночный турнир, сабля, финал

20:55. Брейкинг: женщины, финал

21:00. Брейкинг: мужчины, финал

21:00. Бокс: Юрий Захареев (71 кг, 1/8 финала)

Следует знать. Перед началом седьмого соревновательного дня в медальном зачете Украина занимает третье место после Италии и Испании. В активе наших атлетов уже 25 медалей: 12 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.