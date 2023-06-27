Українські атлети будуть представлені у 12 видах спорту протягом усього дня. Змагання для представників нашої країни розпочнуться з 10:00 у фехтуванні та кульовій стрільбі, повідомляє 24 Канал.

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Боротьба за медалі триває

Європейські ігри набирають обертів і вже половина змагань позаду. Україна посідає третє поточне місці у медальному заліку. У новий змагальний день українські вболівальники зможуть повболівати за своїх улюбленців у таких видах спорту: фехтування, муай-тай, стрибки у воду, стрільба з лука, бадмінтон, брейкінг, бокс, пляжний футбол, сучасне п'ятиборство, стрільба (кульова та стендова), стрибки з трампліна та триатлон.

Свої виступи на змаганнях починає олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, а заключні виступи пройдуть у брейкінгу та муай-таї, де українці також претендують на медалі.

Розклад виступів українських спортсменів на Європейських іграх 27 червня

10:00. Кульова стрільба: Павло Коростильов, Юлія Коростильова; Максим Городинець, Анастасія Німець (мікст турнір, малокаліберний пістолет, 25 метрів, кваліфікація)

10:00-12:50. Фехтування: Євген Макієнко, Ігор Рейзлін, Ян Сич, Володимир Станкевич (одиночний турнір, шпага, перші раунди)

11:00. Стрибки у воду: Євген Науменко (одиночний турнір, 10-метрова вишка, кваліфікація)

11:00. Сучасне п'ятиборство: Ірина Хохлова, Ольга Клуннікова (фехтування, бонусний раунд, півфінал)

11:00. Триатлон: Ксенія Левковська, Софія Прийма, Марія Кирик (одиночний турнір)

12:00. Бадмінтон: Данило Боснюк (одиночний турнір, груповий етап)

14:00. Пляжний футбол: Україна - Італія (чоловіки, груповий етап)

14:00-15:20. Фехтування: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова, Ольга Харлан (одиночний турнір, шабля, перші раунди)

14:15. Кульова стрільба: мікст турнір, малокаліберний пістолет, 25 метрів, фінал

14:30. Бокс: Маріанна Басанець (57 кг, 1/8 фіналу)

15:30. Пляжний футбол: Україна - Іспанія (жінки, груповий етап)

15:45. Бокс: Тарас Бондарчук (57 кг, 1/8 фіналу)

16:25. Муайтай: Ігор Любченко (чоловіки, 67 кг, фінал)

16:30. Стрільба з лука: Анастасія Павлова (одиночний турнір, 1/16 фіналу)

16:30. Бокс: Дмитро Ловчинський (понад 92 кг, 1/8 фіналу)

17:00. Стрибки у воду: Ксенія Байло, Софія Есман (синхронні стрибки, 10-метрова вишка, фінал)

17:30. Бадмінтон: Марія Столяренко/Єлизавета Жарка (парний турнір, груповий етап)

17:30. Сучасне п'ятиборство: Юрій Ковальчук, Максим Агарушев, Олександр Товкай, Павло Тимощенко (фехтування, рейтинговий раунд)

17:30. Стрибки з трампліна: Жанна Глухова, Тетяна Пилипчук (нормальний трамплін, кваліфікація)

17:40. Муайтай: Олександр Єфіменко (чоловіки, 71 кг, фінал)

18:10. Муайтай: Єгор Скуріхін (чоловіки, 81 кг, фінал)

19:00. Бадмінтон: Поліна Бугрова (одиночний турнір, груповий етап)

19:00. Стрибки у воду: одиночний турнір, 10-метрова вишка, фінал

19:10. Муайтай: Олег Приймачов (чоловіки, 91 кг, фінал)

19:15. Бокс: Тетяна Коб (50 кг, 1/8 фіналу)

19:30. Бадмінтон: Гліб Бекетов/Михайло Махновський (парний турнір, груповий етап)

19:30. Стрибки з трампліна: жінки, нормальний трамплін, фінал

19:45-20:00. Брейкінг: Анна "Stefani" Пономаренко (чвертьфінал)

20:00. Бокс: Анастасія Черноколенко (75 кг, 1/8 фіналу)

20:05-20:20. Брейкінг: Олег (Kuzya) Кузнєцов (чвертьфінал)

20:10. Фехтування: чоловіки, одиночний турнір, шпага, фінал

20:40. Фехтування: жінки, одиночний турнір, шабля, фінал

20:55. Брейкінг: жінки, фінал

21:00. Брейкінг: чоловіки, фінал

21:00. Бокс: Юрій Захареєв (71 кг, 1/8 фіналу)

Варто знати. Перед початком сьомого змагального дня у медальному заліку Україна посідає третю сходинку після Італії та Іспанії. В активі наших атлетів вже 25 медалей: 12 золотих, 7 срібних та 6 бронзових.