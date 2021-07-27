Важные матчи Свитолиной и сестер Киченок: расписание выступлений украинцев на Олимпиаде 28 июля
27 июля 2021 , 18:17Читати новину українською
Источник:24 канал
На летних Олимпийских играх в Токио 28 июля состоится 5 соревновательный день. В среду будет разыграно 23 комплекта медалей, за которые поборются и украинцы.
В 5 соревновательный день на Олимпийских играх выступят сразу 9 представителей Украины. Еще два события с участием украинцев перенесли из-за приближения к Токио тайфуна.
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Расписание соревнований Олимпиады, 28 июля
- Стрельба из лука: мужчины – 1/32 финала (Алексей Гунбин – Тарундип Раи) – начало в 05:01;
- гребной слалом: байдарка-одиночная женская (Виктория Ус) – 1 раунд (начало в 06:50), 2 раунд (начало в 09:00);
- стрельба из лука: женщины – 1/32 финала (Анастасия Павлова – Дженнифер Мучино-Фернандес) – начало в 11: 57;
- спортивная гимнастика: мужчины (упражнения на кольцах – Петр Пахнюк, опорный прыжок – Илья Ковтун) – начало в 13:15;
- дзюдо: мужчины до 90 килограммов – 1/32 финала (Роберт Флорентино – Кеджау Ньябали) – 11:00 — 13:40;
- теннис: женщины – 1/4 финала (Элина Свитолина – Камила Джорджи) – начало в 05:00;
- теннис: женщины, пара – 1/4 финала (Вероника Кудерметова / Елена Веснина – Людмила Киченок / Надежда Киченок) – начало в 05:00.
После четырех соревновательных дней в медальной копилке Украины три бронзовые награды. Медали Украине принесли:
- Дарья Белодед (дзюдо);
- Игорь Рейзлин (фехтование)
- Елена Костевич / Олег Омельчук (стрельба).