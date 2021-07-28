Станет ли Романчук олимпийским чемпионом, третий шанс Костевич: расписание Олимпиады 29 июля
28 июля 2021 , 18:51Читати новину українською
Источник:24 канал
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх в Токио будет разыграно 17 комплектов наград. На старт выйдут 12 представителей Украины.
В общем, больше всего шансов на медаль в этот день имеет Михаил Романчук и Елена Костевич, которые будут представлять Украину в плавании и пулевой стрельбе соответственно.
К слову Получит ли Михаил Романчук первую золотую медаль для сборной Украины на Олимпиаде-2020
Расписание финальных соревнований 6-го дня Олимпиады-2020, 29 июля
- 2:30 – 6:00. Академическая Гребля. Мужчины – двойка, двойка парная легкая. Женщины – двойка, двойка парная легкая (Игорь Хмара, Станислав Ковалев)
- 3:00 – 11:00. Стендовая стрельба. Трап – мужчины, женщины (Елена Костевич)
- 4:30 – 6:20. Мужчины – 800 м в/с, 200 м в/с, 100 м в/с. Женщины – 200 м бат, 4х200 в/с (Михаил Романчук, Сергей Фролов, Дарья Зевина, Игорь Трояновский)
- 05:00. Бокс. Средний вес(до 75 кг), мужчины, 1/8 финала (Александр Хижняк). Супертяжелый вес (более 91 кг), мужчины, 1/8 финала (Цотне Рогава)
- 8:00 – 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, женщины (Виктория Ус)
- 08:00. Теннис. 1/2 финала. Женщины (Элина Свитолина)
- 11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100 кг. Женщины – 78 кг (Анастасия Турчин)
- 12:30 – 14:30. Фехтование. Женская Рапира, команда
- 13:50 – 16:00. Спортивная Гимнастика. Индивидуальное многоборье, Женщины
- 14:00 – 16:10. Настольный теннис. Женщины, одиночный разряд.
После пяти соревновательных дней в медальной копилке Украины три бронзовые награды. Медали Украине принесли:
- Дарья Билодид (дзюдо);
- Игорь Рейзлин (фехтование);
- Елена Костевич / Олег Омельчук (стрельба).