Михаил Романчук просто фантастически провел полуфинал на этой дистанции на Олимпиаде-2020. Он показал время 7:41.28, установив олимпийский рекорд. Вместе с ним в финал пробился еще один украинец Сергей Фролов.

Подробнее Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд и вышел в финал

Финал заплыва на 800 метров вольным стилем состоится 29 июля. Стартуют пловцы в 4:30 по киевскому времени (в Токио это будет 10:30).

Именно Романчук является фаворитом. В букмекерской компании Favbet на его победу выставили коэффициент 1,6. Его главный конкурент немец Флориан Велльброк. Он не слишком отстал от украинца (его время 7:41.77). Эксперты оценили его победу коэффициентом 3,5. На то, что Сергей Фролов победит – коэффициент 40.

Стоит добавить, что все эти пловцы уже 30 июля будут соревноваться в полуфинале заплыва на 1500 метров вольным стилем. В 2021 году Романчук стал победителем на этой дистанции на чемпионате Европы (как и победил на дистанции 800 метров). Поэтому украинец – среди главных претендентов на победу и здесь. И все же в Favbet решили отдать предпочтение, хотя и незначительное, Флориану Велльброку – коэффициент 2,2 против 2,4 на Романчука. Третий претендент на победу – итальянец Грегори Пальтриньери (коэффициент 2,75).