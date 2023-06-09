Дата и время определено: стало известно расписание переходных матчей за место в УПЛ

Украинская премьер-лига назвала время и дату проведения переходных матчей. В них будут разыграны последние 2 места в элите на сезон-2023/2024.

По результатам сезона в УПЛ Верес и Ингулец заняли 13 и 14 место. Теперь для сохранения прописки в высшем дивизионе этим командам придется сыграть матчи против команд, занявших третье и четвертое место в Первой лиге – это ЛНЗ и Металлург.

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Расписание переходных матчей

13-я команда УПЛ сыграет против четвертой из Первой лиги, а 14-я против третьей (соответственно). Первые поединки за участие в соревнованиях украинской Премьер-лиги на следующий сезон состоятся 10 июня, ответные - 14 июня.

17:00. Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы

17:00. Металлург Запорожье – Верес Ровно

Ответные матчи – 14 июня

13:00. Верес Ровно – МеталлургЗапорожье

17:00. ЛНЗ Черкассы – Ингулец Петрово