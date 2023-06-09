За результатами сезону в УПЛ Верес та Інгулець посіли 13 та 14 місце. Тепер для збереження прописки у вищому дивізіоні цим командам доведеться провести матчі проти команд, що посіли третє та четверте місце в Першій лізі – це ЛНЗ та Металург.

До теми Насолили одне одному: які клуби вилетіли з УПЛ, а хто зіграє у стикових матчах за "виживання"

Розклад перехідних матчів

13-та команда УПЛ зіграє проти четвертої з Першої ліги, а 14-та проти третьої (відповідно). Перші поєдинки за участь у змаганнях української Прем'єр-ліги на наступний сезон відбудуться 10 червня, матчі-відповіді – 14 червня.

Перші матчі – 10 червня

17:00. Інгулець Петрове – ЛНЗ Черкаси

17:00. Металург Запоріжжя – Верес Рівне

Матчі-відповіді – 14 червня

13:00. Верес Рівне – МеталургЗапоріжжя

17:00. ЛНЗ Черкаси – Інгулець Петрове