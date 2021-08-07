Последние надежды на второе "золото": за кого болеть из украинцев на Олимпиаде 8 августа

В воскресенье, 8 августа, в заключительный день на ХХХІІ летних Олимпийских играх на старт выйдут 9 представителей Украины. Расписание соревнований – на Спорт24.

Сегодня последняя надежда на второе "золото" Олимпиады для Украины лежит на представительнице велоспорта Елене Стариковой. Украинка будет соревноваться в полуфинале женского спринта на треке.

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Также на медали можно надеяться в командном многоборье по художественной гимнастике, где будет представлена ​​Украина.

Расписание Олимпийских игр 8 августа