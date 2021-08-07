Сьогодні остання надія на друге "золото" Олімпіади для України лежить на представниці велоспорту Олені Старіковій. Українка буде змагатися у півфіналі жіночого спринту на треку.

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Також на медалі можна сподіватися у командному багатоборстві з художньої гімнастики, де буде представлена Україна.

Розклад Олімпійських ігор 8 серпня