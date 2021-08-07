Сегодня последняя надежда на второе "золото" Олимпиады для Украины лежит на представительнице велоспорта Елене Стариковой. Украинка будет соревноваться в полуфинале женского спринта на треке.
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Также на медали можно надеяться в командном многоборье по художественной гимнастике, где будет представлена Украина.
Расписание Олимпийских игр 8 августа
- 1:00. Легкая атлетика. Марафон, мужчины (Ситковской Александр, Нижник Николай, Городисский Богдан-Иван)
- 4:00 – 7:15. Велоспорт, трек. Мужчины кейрин, женский спринт, женский омниум (Старикова Елена)
- 5:00 – 6:55. Художественная гимнастика. Групповое многоборье (сборная Украины)
- 5:30 – 8:00. Баскетбол. Женский финал
- 7:30 – 10:00. Волейбол. Женский финал
- 8:00 – 10:00. Бокс. Мужчины, 63 кг, 90+ кг. Женщины 60 кг, 75 кг
- 9:00 – 11:30. Гандбол. Женский финал
- 10:30 – 12:20. Водное поло. Мужской финал