Сегодня последняя надежда на второе "золото" Олимпиады для Украины лежит на представительнице велоспорта Елене Стариковой. Украинка будет соревноваться в полуфинале женского спринта на треке.

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Также на медали можно надеяться в командном многоборье по художественной гимнастике, где будет представлена ​​Украина.

Расписание Олимпийских игр 8 августа