Хижняк в финале, медальные надежды высотниц и синхронисток: расписание Олимпиады 7 августа

В субботу, 7 августа, на ХХХІІ летних Олимпийских играх на старт выйдут аж 40 представителей Украины. Это рекордное представительство наших спортсменов за все соревновательные дни.

Причем сразу 29 из них смогут поспорить за медали Олимпиады в финалах. Больше всего будет представительства Украины в гребле на байдарках и каноэ – 8 спортсменов. Столько же будет выступать в командных соревнованиях по артистическому плаванию и художественной гимнастике.

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В финале по прыжкам в высоту будут соревноваться сразу три украинские легкоатлетки, которые входят в десятку сильнейших спортсменок мирового рейтинга в этой дисциплине – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Также финал за звание Олимпийского чемпиона проведет боксер Александр Хижняк.

Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 7 августа