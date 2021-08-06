Хижняк в финале, медальные надежды высотниц и синхронисток: расписание Олимпиады 7 августа

6 августа 2021 , 19:30
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Источник:

24 канал

В субботу, 7 августа, на ХХХІІ летних Олимпийских играх на старт выйдут аж 40 представителей Украины. Это рекордное представительство наших спортсменов за все соревновательные дни.

Причем сразу 29 из них смогут поспорить за медали Олимпиады в финалах. Больше всего будет представительства Украины в гребле на байдарках и каноэ – 8 спортсменов. Столько же будет выступать в командных соревнованиях по артистическому плаванию и художественной гимнастике.

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В финале по прыжкам в высоту будут соревноваться сразу три украинские легкоатлетки, которые входят в десятку сильнейших спортсменок мирового рейтинга в этой дисциплине  –  Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Также финал за звание Олимпийского чемпиона проведет боксер Александр Хижняк.

Расписание украинцев на Олимпиаде в Токио 7 августа

  • 00:00. Легкая атлетика: марафон. Дарья Михайлова, Виктория Калюжная, Евгения Прокофьева
  • 03:37. Гребля на каноэ. Людмила Лузан, Анастасия Четверикова (полуфинал, 500 метров, двойка)
  • 03:44. Гребля на каноэ. Павел Алтухов, Юрий Вандюк (полуфинал, 1000 метров, одиночка)
  • 04:00. Художественная гимнастика. Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская (квалификация, командное многоборье)
  • 04:00. Прыжки в воду. Алексей Середа (полуфинал, вышка, 10 метров)
  • 04:14. Гребля на байдарках. Мария Повх, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Кичасова-Скорик (полуфинал, 500 метров, четверка)
  • 05:30. Художественная гимнастика. Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская (квалификация, командное многоборье)
  • 08:36. Современное пятиборье: плавание. Павел Тимощенко
  • 08:45. Бокс. Александр Хижняк (финал, до 75 кг)
  • 09:20. Художественная гимнастика. Виктория Оноприенко, Кристина Пограничная (финал, индивидуальное многоборье)
  • 09:45. Современное пятиборье фехтование. Павел Тимощенко
  • 09:45. Велоспорт. Елена Старикова (1/8 финал, спринт)
  • 13:30. Артистическое плавание. Команда, финал (Марина Алексиева, Вадислава Алексиева, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно)
  • Не раньше 12:50. Оксана Ливач (утешительная схватка за выход в "бронзовый" финал)
  • 13:35. Легкая атлетика: прыжки в высоту. Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих (финал)
Автор: Юрій Семенюк