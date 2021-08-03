Сборная Украины уже гарантировала себе две медали в двенадцатый день Олимпиады-2020, хотя соревнования еще не начались. Борцы Парвиз Насибов и Жан Беленюк вышли в финалы по греко-римской борьбе и поспорят за "золото".
Интересно Черкасова завоевала шестую "бронзу", феерия борцов: итоги Украины на Олимпиаде 3 августа
При этом еще одна украинская борчиха Ирина Коляденко попытается повторить достижение Аллы Черкасовой и поборется за "бронзу" Олимпийских игр в Токио.
Также легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова примут участие в заключительном забеге на 400 метров с барьерами.
Календарь выступлений украинцев на Олимпиаде 3 августа
- 00:30. Плавание. Кристина Панчишко (открытая вода, 10 км)
- 04:05. Гребля на каноэ. Людмила Лузан (отборочный заезд, 200 м, одиночка)
- 04:12. Гребля на каноэ. Анастасия Четверикова (отборочный заезд, 200 м, одиночка)
- 04:47. Гребля на байдарках. Юлия Юрийчук (отборочный заезд, 500 м, одиночка)
- 05:08. Гребля на байдарках. Мария Повх (отборочный заезд, 500 м, одиночка)
- 05:30. Легкая атлетика. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук (бег на 400 метров с барьерами, финал)
- Не раньше 05:40. Татьяна Кит (отборочные раунды; до 57 кг)
- 09:00. Прыжки в воду. София Лискун (квалификация, вышка, 10 м)
- 10:20. Велоспорт. Любовь Басова (отборочный заезд, кейрин)
- 10:25. Велоспорт. Елена Старикова (отборочный заезд, кейрин)
- 13:30. Артистическое плавание. Анастасия Савчук / Марта Федина (дуэт, финал)
- Не раньше 13:40. Парвиз Насибов (финал)
- Не раньше 13:50. Жан Беленюк (финал)
- 14:15. Легкая атлетика. Михаил Кохан (метание молота, финал)
- 14:55. Борьба. Ирина Коляденко (бронзовая схватка)