Збірна України уже гарантувала собі дві медалі у дванадцятий день Олімпіади-2020, хоча змагання ще не розпочалися. Борці Парвіз Насібов і Жан Беленюк вийшли у фінали з греко-римської боротьби й посперечаються за "золото".

Цікаво Черкасова виборола шосту "бронзу", феєрія борців: підсумки України на Олімпіаді 3 серпня

При цьому ще одна українська борчиня Ірина Коляденко спробує повторити досягнення Алли Черкасової та позмагається за "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо.

Також легкоатлетки Вікторія Ткачук і Анна Рижикова візьмуть участь у заключному забігу на 400 метрів із бар'єрами.

У 12-й змагальний день буде буде розіграно 17 комплектів нагород.

Календар виступів українців на Олімпіаді 3 серпня

00:30. Плавання. Христина Панчішко (відкрита вода, 10 км)

04:05. Веслування на каное. Людмила Лузан (відбірковий заїзд, 200 м, одиночка)

04:12. Веслування на каное. Анастасія Четверікова (відбірковий заїзд, 200 м, одиночка)

04:47. Веслування на байдарках. Юлія Юрійчук (відбірковий заїзд, 500 м, одиночка)

05:08. Веслування на байдарках. Марія Повх (відбірковий заїзд, 500 м, одиночка)

05:30. Легка атлетика. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (біг на 400 метрів із бар’єрами, фінал)

Не раніше 05:40. Боротьба. Тетяна Кіт (відбіркові раунди; до 57 кг)

09:00. Стрибки у воду. Софія Лискун (кваліфікація, вишка, 10 м)

10:20. Велоспорт. Любов Басова (відбірковий заїзд, кейрін)

10:25. Велоспорт. Олена Старікова (відбірковий заїзд, кейрін)

13:30. Артистичне плавання. Анастасія Савчук / Марта Федіна (дует, фінал)

Не раніше 13:40. Боротьба. Парвіз Насібов (фінал)

Не раніше 13:50. Боротьба. Жан Беленюк (фінал)

14:15. Легка атлетика. Михайло Кохан (метання молота, фінал)

14:55. Боротьба. Ірина Коляденко (бронзова сутичка)

Наразі, Україна має шість "бронзових" медалей і одне "срібло". 3 серпня борчиня Алла Черкасова завоювала для України бронзову медаль Олімпіади в Токіо.