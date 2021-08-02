Сможет ли Бех-Романчук повторить успех мужа, время Беленюка: расписание Олимпиады 3 августа

Во вторник, 3 августа, состоится розыгрыш очередных медалей на Олимпиаде в Токио. Украинские атлеты продолжают борьбу за награды.

3 августа у нас четыре надежды на медали – ближе всего к награде – Алла Черкасова, которая выступит в бронзовом финале в вольной борьбе. В квалификации также стартуют Жан Беленюк и Ирина Коляденко, у которых хорошие шансы на медали.

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В легкой атлетике медали разыграют в женских прыжках в длину, где болеем за вице-чемпионку мира Марину Бех-Романчук. Она вышла в финал с 10-м результатом.

Календарь выступлений украинцев 2 августа

3:44. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-двойка. Полуфинал Павел Алтухов / Дмитрий Янчук. Финал в 5:53

4:00. Легкая атлетика. Женщины, 400 м. Квалификация. Татьяна Мельник

4:50. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину. Финал. Марина Бех-Романчук

5: 37. Легкая атлетика. Мужчины, 200 м. Квалификация. Сергей Смелик

После 6:00. Вольная Борьба. До 62 кг. 1/8 финала. Ирина Коляденко

После 7:00. Греко-римская борьба. До 67 кг. 1/8 финала. Парвиз Насибов

После 7:00. Греко-римская борьба. До 87 кг. 1/8 финала. Жан Беленюк

11:00. Спортивная Гимнастика. Мужчины, брусья. Финал. Петр Пахнюк

13:00. Конный спорт. Прыжки, квалификация. Александр Продан

13:30. Артистическое плавание. Техническая программа. Марта Федина / Анастасия Савчук

14:40. Легкая атлетика. Мужчины, ядро. Квалификация. Игорь Мусиенко

14:55. Вольная борьба. До 68 кг. Бронзовый финал. Алла Черкасова

Всего в этот день будут разыграны 28 комплектов медалей в 8 видах спорта.