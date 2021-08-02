Сможет ли Бех-Романчук повторить успех мужа, время Беленюка: расписание Олимпиады 3 августа
2 августа 2021 , 20:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 3 августа, состоится розыгрыш очередных медалей на Олимпиаде в Токио. Украинские атлеты продолжают борьбу за награды.
3 августа у нас четыре надежды на медали – ближе всего к награде – Алла Черкасова, которая выступит в бронзовом финале в вольной борьбе. В квалификации также стартуют Жан Беленюк и Ирина Коляденко, у которых хорошие шансы на медали.
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В легкой атлетике медали разыграют в женских прыжках в длину, где болеем за вице-чемпионку мира Марину Бех-Романчук. Она вышла в финал с 10-м результатом.Всего в этот день будут разыграны 28 комплектов медалей в 8 видах спорта.
Календарь выступлений украинцев 2 августа
- 3:44. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-двойка. Полуфинал Павел Алтухов / Дмитрий Янчук. Финал в 5:53
- 4:00. Легкая атлетика. Женщины, 400 м. Квалификация. Татьяна Мельник
- 4:50. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину. Финал. Марина Бех-Романчук
- 5: 37. Легкая атлетика. Мужчины, 200 м. Квалификация. Сергей Смелик
- После 6:00. Вольная Борьба. До 62 кг. 1/8 финала. Ирина Коляденко
- После 7:00. Греко-римская борьба. До 67 кг. 1/8 финала. Парвиз Насибов
- После 7:00. Греко-римская борьба. До 87 кг. 1/8 финала. Жан Беленюк
- 11:00. Спортивная Гимнастика. Мужчины, брусья. Финал. Петр Пахнюк
- 13:00. Конный спорт. Прыжки, квалификация. Александр Продан
- 13:30. Артистическое плавание. Техническая программа. Марта Федина / Анастасия Савчук
- 14:40. Легкая атлетика. Мужчины, ядро. Квалификация. Игорь Мусиенко
- 14:55. Вольная борьба. До 68 кг. Бронзовый финал. Алла Черкасова