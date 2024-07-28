Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 29 июля
В Париже набирает обороты Олимпиада-2024, которая проходит раз в четыре года. Вашему вниманию – расписание соревнований третьего дня Олимпийских игр и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.
26 июля в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.
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Расписание на 29 июля
В понедельник, 29 июля, состоится второй насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 25-х видах спорта. Из них аж одиннадцать соревнований будут медальными:
- фехтование, личная рапира (мужчины)
- фехтование, личная сабля (женщины)
- дзюдо, до 57 килограммов (женщины)
- дзюдо, до 73 килограммов (мужчины)
- спортивная гимнастика, командный финал (мужчины)
- плавание, 100 метров на спине (мужчины)
- плавание, 200 метров вольным стилем (мужчины)
- плавание, 100 метров брассом (женщины)
- плавание, 200 метров вольным стилем (женщины)
- плавание, 400 метров комплексом (женщины)
- прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (мужчины)
- гребной слалом, каноэ-одиночки (мужчины)
- стрельба, пневматическая винтовка 10 метров (мужчины)
- стрельба, пневматическая винтовка 10 метров (женщины)
- стрельба из лука, командный финал (мужчины)
- конный спорт, личное троеборье
- конный спорт, командное троеборье
- скейтбординг, стрит (мужчины)
- велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (мужчины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 28 июля будет представлена в девяти видах спорта. Пять из них будут медальными для наших спортсменов. Наши команды будут представлены в мужских соревнованиях по спортивной гимнастике и прыжкам в воду.
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Также будет иметь шанс на награду Александр Гудыма в турнире по маунтинбайку. Впрочем главная надежда у украинцев будет на турниры по дзюдо и фехтованию. В первом соревновании к медали попытается добраться Дарья Билодид.
В свою очередь в турнир по фехтованию на сабле заходят аж трое украинок. С первого раунда (1/32 финала) свой путь начнет Елена Кравацкая, а со второго (1/16 финала) – Ольга Харлан и Алина Комащук. Финал турнира состоится в тот же день вечером.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 29 июля:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|10:00
11:25
11:50
|Фехтование, личная сабля (ж)
|Елена Кравацкая – Сауссен Будиаф
Шихоми Фухушима – Ольга Харлан
Чон Хаюн – Алина Комащук
|10:15
|Стрельба, пневматический пистолет 10 м (микст)
|Виктор Банкин, Елена Костевич
|11:00
|Дзюдо, до 57 килограммов (ж)
|Нера Тиебва – Дарья Билодид
|12:00
|Прыжки в воду, синхронная вышка 10 м (ч)
|Кирилл Болюх, Алексей Середа
|13:00
|Настольный теннис, одиночки (ч)
|Ярослав Жмуденко – Фан Жендон
|13:00
|Теннис, одиночный разряд (ж)
|Джессика Пегула – Элина Свитолина
|13:00
|Теннис, парный разряд (ж)
|Людмила Киченок / Надежда Киченок – Синь Ю Ван / Сайсай Чжэн
|15:10
|Велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (ч)
|Александр Гудыма
|17:50
|Бокс, до 92 килограммов (ч)
|Теремоана Теремоана – Дмитрий Ловчинский
|18:30
|Спортивная гимнастика, командный финал (ч)
|Назар Чепурной, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
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