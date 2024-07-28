Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 29 июля

28 июля 2024, 22:45
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В Париже набирает обороты Олимпиада-2024, которая проходит раз в четыре года. Вашему вниманию – расписание соревнований третьего дня Олимпийских игр и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

26 июля в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

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Расписание на 29 июля

В понедельник, 29 июля, состоится второй насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 25-х видах спорта. Из них аж одиннадцать соревнований будут медальными:

  • фехтование, личная рапира (мужчины)
  • фехтование, личная сабля (женщины)
  • дзюдо, до 57 килограммов (женщины)
  • дзюдо, до 73 килограммов (мужчины)
  • спортивная гимнастика, командный финал (мужчины)
  • плавание, 100 метров на спине (мужчины)
  • плавание, 200 метров вольным стилем (мужчины)
  • плавание, 100 метров брассом (женщины)
  • плавание, 200 метров вольным стилем (женщины)
  • плавание, 400 метров комплексом (женщины)
  • прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (мужчины)
  • гребной слалом, каноэ-одиночки (мужчины)
  • стрельба, пневматическая винтовка 10 метров (мужчины)
  • стрельба, пневматическая винтовка 10 метров (женщины)
  • стрельба из лука, командный финал (мужчины)
  • конный спорт, личное троеборье
  • конный спорт, командное троеборье
  • скейтбординг, стрит (мужчины)
  • велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (мужчины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 28 июля будет представлена в девяти видах спорта. Пять из них будут медальными для наших спортсменов. Наши команды будут представлены в мужских соревнованиях по спортивной гимнастике и прыжкам в воду.

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Также будет иметь шанс на награду Александр Гудыма в турнире по маунтинбайку. Впрочем главная надежда у украинцев будет на турниры по дзюдо и фехтованию. В первом соревновании к медали попытается добраться Дарья Билодид.

В свою очередь в турнир по фехтованию на сабле заходят аж трое украинок. С первого раунда (1/32 финала) свой путь начнет Елена Кравацкая, а со второго (1/16 финала) – Ольга Харлан и Алина Комащук. Финал турнира состоится в тот же день вечером.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 29 июля:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
10:00
11:25
11:50		 Фехтование, личная сабля (ж) Елена Кравацкая – Сауссен Будиаф
Шихоми Фухушима – Ольга Харлан
Чон Хаюн – Алина Комащук
10:15 Стрельба, пневматический пистолет 10 м (микст) Виктор Банкин, Елена Костевич
11:00 Дзюдо, до 57 килограммов (ж) Нера Тиебва – Дарья Билодид
12:00 Прыжки в воду, синхронная вышка 10 м (ч) Кирилл Болюх, Алексей Середа
13:00 Настольный теннис, одиночки (ч) Ярослав Жмуденко – Фан Жендон
13:00 Теннис, одиночный разряд (ж) Джессика Пегула – Элина Свитолина
13:00 Теннис, парный разряд (ж) Людмила Киченок / Надежда Киченок – Синь Ю Ван / Сайсай Чжэн
15:10 Велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (ч) Александр Гудыма
17:50 Бокс, до 92 килограммов (ч) Теремоана Теремоана – Дмитрий Ловчинский
18:30 Спортивная гимнастика, командный финал (ч) Назар Чепурной, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека