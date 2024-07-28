26 липня в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.

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Розклад на 29 липня

У понеділок, 29 липня, відбудеться другий насичений олімпійський день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 25-х видах спорту. Із них аж одинадцять змагань будуть медальними:

фехтування, особиста рапіра (чоловіки)

фехтування, особиста шабля (жінки)

дзюдо, до 57 кілограмів (жінки)

дзюдо, до 73 кілограмів (чоловіки)

спортивна гімнастика, командний фінал (чоловіки)

плавання, 100 метрів на спині (чоловіки)

плавання, 200 метрів вільним стилем (чоловіки)

плавання, 100 метрів брасом (жінки)

плавання, 200 метрів вільним стилем (жінки)

плавання, 400 метрів комплексом (жінки)

стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів (чоловіки)

гребний слалом, каное-одиночки (чоловіки)

стрільба, пневматична гвинтівка 10 метрів (чоловіки)

стрільба, пневматична гвинтівка 10 метрів (жінки)

стрільба з лука, командний фінал (чоловіки)

кінний спорт, особисте триборство

кінний спорт, командне триборство

скейтбординг, стріт (чоловіки)

велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (чоловіки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 28 липня буде представлена у дев'яти видах спорту. П'ять з них будуть медальними для наших спортсменів. Наші команди будуть представлені у чоловічих змаганнях зі спортивної гімнастики та стрибків у воду.

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Також матиме шанс на нагороду Олександр Гудима у турнірі з маунтінбайку. Втім головна надія у українців буде на турніри з дзюдо та фехтування. У першому змаганні до медалі спробує дістатися Дар'я Білодід.

У свою чергу у турнір з фехтування на шаблі заходять аж троє українок. З першого раунду (1/32 фіналу) свій шлях розпочне Олена Кравацька, а з другого (1/16 фіналу) – Ольга Харлан та Аліна Комащук. Фінал турніру відбудеться в той же день ввечері.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 29 липня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 10:00

11:25

11:50 Фехтування, особиста шабля (ж) Олена Кравацька – Сауссен Будіаф

Шихомі Фухушіма – Ольга Харлан

Чон Хаюн – Аліна Комащук 10:15 Стрільба, пневматичний пістолет 10 м (мікст) Віктор Банкін, Олена Костевич 11:00 Дзюдо, до 57 кілограмів (ж) Нера Тієбва – Дар'я Білодід 12:00 Стрибки у воду, синхронна вишка 10 м (ч) Кірілл Болюх, Олексій Середа 13:00 Настільний теніс, одиночки (ч) Ярослав Жмуденко – Фан Жендон 13:00 Теніс, одиночний розряд (ж) Джессіка Пегула – Еліна Світоліна 13:00 Теніс, парний розряд (ж) Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Сінь Ю Ван / Сайсай Чжен 15:10 Велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (ч) Олександр Гудима 17:50 Бокс, до 92 кілограмів (ч) Теремоана Теремоана – Дмитро Ловчинський 18:30 Спортивна гімнастика, командний фінал (ч) Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв

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