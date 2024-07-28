26 июля в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

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Расписание на 29 июля

В понедельник, 29 июля, состоится второй насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 25-х видах спорта. Из них аж одиннадцать соревнований будут медальными:

фехтование, личная рапира (мужчины)

фехтование, личная сабля (женщины)

дзюдо, до 57 килограммов (женщины)

дзюдо, до 73 килограммов (мужчины)

спортивная гимнастика, командный финал (мужчины)

плавание, 100 метров на спине (мужчины)

плавание, 200 метров вольным стилем (мужчины)

плавание, 100 метров брассом (женщины)

плавание, 200 метров вольным стилем (женщины)

плавание, 400 метров комплексом (женщины)

прыжки в воду, синхронная вышка 10 метров (мужчины)

гребной слалом, каноэ-одиночки (мужчины)

стрельба, пневматическая винтовка 10 метров (мужчины)

стрельба, пневматическая винтовка 10 метров (женщины)

стрельба из лука, командный финал (мужчины)

конный спорт, личное троеборье

конный спорт, командное троеборье

скейтбординг, стрит (мужчины)

велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (мужчины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 28 июля будет представлена в девяти видах спорта. Пять из них будут медальными для наших спортсменов. Наши команды будут представлены в мужских соревнованиях по спортивной гимнастике и прыжкам в воду.

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Также будет иметь шанс на награду Александр Гудыма в турнире по маунтинбайку. Впрочем главная надежда у украинцев будет на турниры по дзюдо и фехтованию. В первом соревновании к медали попытается добраться Дарья Билодид.

В свою очередь в турнир по фехтованию на сабле заходят аж трое украинок. С первого раунда (1/32 финала) свой путь начнет Елена Кравацкая, а со второго (1/16 финала) – Ольга Харлан и Алина Комащук. Финал турнира состоится в тот же день вечером.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 29 июля:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 10:00

11:25

11:50 Фехтование, личная сабля (ж) Елена Кравацкая – Сауссен Будиаф

Шихоми Фухушима – Ольга Харлан

Чон Хаюн – Алина Комащук 10:15 Стрельба, пневматический пистолет 10 м (микст) Виктор Банкин, Елена Костевич 11:00 Дзюдо, до 57 килограммов (ж) Нера Тиебва – Дарья Билодид 12:00 Прыжки в воду, синхронная вышка 10 м (ч) Кирилл Болюх, Алексей Середа 13:00 Настольный теннис, одиночки (ч) Ярослав Жмуденко – Фан Жендон 13:00 Теннис, одиночный разряд (ж) Джессика Пегула – Элина Свитолина 13:00 Теннис, парный разряд (ж) Людмила Киченок / Надежда Киченок – Синь Ю Ван / Сайсай Чжэн 15:10 Велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (ч) Александр Гудыма 17:50 Бокс, до 92 килограммов (ч) Теремоана Теремоана – Дмитрий Ловчинский 18:30 Спортивная гимнастика, командный финал (ч) Назар Чепурной, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев

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Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: