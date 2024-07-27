Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 28 июля

27 июля 2024, 22:46
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В Париже стартовала Олимпиада-2024, которая проходит раз в четыре года. Вашему вниманию - расписание соревнований второго дня Олимпийских игр и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.

26 июля в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

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Расписание на 28 июля

В воскресенье, 28 июля, состоится второй насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 25-х видах спорта. Из них восемь будут медальными:

  • фехтование, личная шпага (мужчины)
  • фехтование, личная рапира (женщины)
  • стрельба из лука, команды (женщины)
  • стрельба из пневматического пистолета 10 метров (мужчины/женщины)
  • плавание, брасс 100 метров (мужчины)
  • плавание, комплекс 400 метров (мужчины)
  • плавание, баттерфляй 100 метров (женщины)
  • дзюдо, до 66 килограммов (мужчины)
  • дзюдо, до 52 килограммов (женщины)
  • гребной слалом, байдарки-одиночки (женщины)
  • скейтбординг, стрит (женщины)
  • велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (женщины)

Украина на Олимпийских играх 28 июля будет представлена в семи видах спорта. Единственным медальным соревнованием с участием наших будет маунтинбайк. В соревнованиях кросс-кантри выступит Яна Беломоина.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 28 июля:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
11:00 Дзюдо, до 66 кг (ч) Кубаничбек Айбек Уулу – Богдан Ядов
12:15 Стрельба, пневматический пистолет 10 м (ч) Сергей Кулиш
12:30 Настольный теннис, одиночный разряд (ж) Маргарита Песоцкая – Ораван Парананг
13:00 Теннис, одиночный разряд (ж) Элина Свитолина – Моюка Учидзима
Ангелина Калинина – Аранча Рус
Лулу Радовчич – Марта Костюк
Лаура Пигосси – Даяна Ястремская
13:00 Теннис, парный разряд (ж) Людмила Киченок / Надежда Киченок – Синь Ю Ван / Сайсай Чжэн
Магда Линетт / Алиция Росольская – Марта Костюк / Даяна Ястремская
15:10 Велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (ж) Яна Беломоина
15:50 Бадминтон, одиночный разряд (ж) Грегория Тунъюн – Полина Бугрова
16:30 Гребной слалом, байдарки-одиночки (ж) Виктория Ус

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека