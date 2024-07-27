Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 28 июля
В Париже стартовала Олимпиада-2024, которая проходит раз в четыре года. Вашему вниманию - расписание соревнований второго дня Олимпийских игр и перечень спортсменов из Украины, которые выступят.
26 июля в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.
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Расписание на 28 июля
В воскресенье, 28 июля, состоится второй насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования состоятся сразу в 25-х видах спорта. Из них восемь будут медальными:
- фехтование, личная шпага (мужчины)
- фехтование, личная рапира (женщины)
- стрельба из лука, команды (женщины)
- стрельба из пневматического пистолета 10 метров (мужчины/женщины)
- плавание, брасс 100 метров (мужчины)
- плавание, комплекс 400 метров (мужчины)
- плавание, баттерфляй 100 метров (женщины)
- дзюдо, до 66 килограммов (мужчины)
- дзюдо, до 52 килограммов (женщины)
- гребной слалом, байдарки-одиночки (женщины)
- скейтбординг, стрит (женщины)
- велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (женщины)
Украина на Олимпийских играх 28 июля будет представлена в семи видах спорта. Единственным медальным соревнованием с участием наших будет маунтинбайк. В соревнованиях кросс-кантри выступит Яна Беломоина.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 28 июля:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|11:00
|Дзюдо, до 66 кг (ч)
|Кубаничбек Айбек Уулу – Богдан Ядов
|12:15
|Стрельба, пневматический пистолет 10 м (ч)
|Сергей Кулиш
|12:30
|Настольный теннис, одиночный разряд (ж)
|Маргарита Песоцкая – Ораван Парананг
|13:00
|Теннис, одиночный разряд (ж)
|Элина Свитолина – Моюка Учидзима
Ангелина Калинина – Аранча Рус
Лулу Радовчич – Марта Костюк
Лаура Пигосси – Даяна Ястремская
|13:00
|Теннис, парный разряд (ж)
|Людмила Киченок / Надежда Киченок – Синь Ю Ван / Сайсай Чжэн
Магда Линетт / Алиция Росольская – Марта Костюк / Даяна Ястремская
|15:10
|Велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (ж)
|Яна Беломоина
|15:50
|Бадминтон, одиночный разряд (ж)
|Грегория Тунъюн – Полина Бугрова
|16:30
|Гребной слалом, байдарки-одиночки (ж)
|Виктория Ус
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
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