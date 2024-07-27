26 липня в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.
До теми Олімпійські ігри-2024: все, що варто знати про головні спортивні змагання в Парижі
Розклад на 28 липня
У неділю, 28 липня, відбудеться другий насичений олімпійський день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 25-х видах спорту. Із них вісім будуть медальними:
- фехтування, особиста шпага (чоловіки)
- фехтування, особиста рапіра (жінки)
- стрільба з лука, команди (жінки)
- стрільба з пневматичного пістолета 10 метрів (чоловіки/жінки)
- плавання, брас 100 метрів (чоловіки)
- плавання, комплекс 400 метрів (чоловіки)
- плавання, батерфляй 100 метрів (жінки)
- дзюдо, до 66 кілограмів (чоловіки)
- дзюдо, до 52 кілограмів (жінки)
- гребний слалом, байдарки-одиночки (жінки)
- скейтбординг, стріт (жінки)
- велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (жінки)
Україна на Олімпійських іграх 28 липня буде представлена у семи видах спорту. Єдиним медальним змаганням за участю наших буде майнтінбайк. У змаганнях крос-кантрі виступить Яна Беломоїна.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 28 липня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|11:00
|Дзюдо, до 66 кг (ч)
|Кубаничбек Айбек Уулу – Богдан Ядов
|12:15
|Стрільба, пневматичний пістолет 10 м (ч)
|Сергій Куліш
|12:30
|Настільний теніс, одиночний розряд (ж)
|Маргарита Песоцька – Ораван Парананг
|13:00
|Теніс, одиночний розряд (ж)
|Еліна Світоліна – Моюка Учідзіма
Ангеліна Калініна – Аранча Рус
Лулу Радовчич – Марта Костюк
Лаура Пігоссі – Даяна Ястремська
|13:00
|Теніс, парний розряд (ж)
|Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Сінь Ю Ван / Сайсай Чжен
Магда Лінетт / Аліція Росольська – Марта Костюк / Даяна Ястремська
|15:10
|Велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (ж)
|Яна Беломоїна
|15:50
|Бадмінтон, одиночний розряд (ж)
|Грегорія Тун'юн – Поліна Бугрова
|16:30
|Гребний слалом, байдарки-одиночки (ж)
|Вікторія Ус
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Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
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