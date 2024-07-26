26 липня в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать доля 329-ти комплектів медалей.
До теми Олімпійські ігри-2024: все, що варто знати про головні спортивні змагання в Парижі
Розклад на 27 липня
У суботу, 27 липня, відбудеться перший дуже насичений олімпійський день в Парижі. Змагання розпочнуться одразу у 24-х видах спорту. Із них дев'ять будуть медальними:
- велоспорт, шосейні велогонки (чоловіки/жінки)
- дзюдо (чоловіки до 60 кг / жінки до 48 кг)
- плавання, 400 м вільним стилем (чоловіки/жінки)
- плавання, 4х100 м естафета вільним стилем (чоловіки/жінки)
- стрибки у воді, синхронний трамплін 3 м (жінки)
- регбі-7 (чоловіки)
- скейтбординг, стріт (чоловіки)
- стрільба, пневматична гвинтівка 10 м (мікст)
- фехтування, особиста шпага (чоловіки/жінки)
Україна на Олімпійських іграх 27 липня буде представлена у восьми видах спорту. Двоє з них будуть медальними. Спочатку Вікторія Кесар та Анна Писменська відіграють у фіналі синхронного трампліну (стрибки у воду). А пізніше відбудуться змагання з шосейних велогонок, де Юлія Бірюкова зможе здобути нагороду. Інші ж змагання будуть немедальними.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 27 липня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|11:00
|Дзюдо, до 60 кг (ч)
|Дільшот Хаматов – Достон Рузієв
|11:30
|Стрільба, пневматичний пістолет 10 м (ч)
|Павло Коростильов, Віктор Банкін
|12:00
|Стрибки у воду, синхронний трамплін 3 м (ж)
|Вікторія Кесар, Анна Писменська
|12:15
|Фехтування, особиста шпага (ж)
|Маргеріта Вісенті – Влада Харькова
Александра Ндоло – Олена Кривицька
Оріан Малло-Бретон – Джоан Фейбі Бежура
|13:00
|Теніс, одиночний розряд (ж)
|Ангеліна Калініна – Аранча Рус
Лаура Пігоссі – Даяна Ястремська
Юлія Путінцева – Марта Костюк
|13:00
|Теніс, парний розряд (ж)
|Чінью Ванг / Сайсай Женг – Людмила Кіченок / Надія Кіченок
|13:30
|Стрільба, пневматичний пістолет 10 м (ж)
|Олена Костевич
|13:30
|Велоспорт, шосейні велогонки (ж)
|Юлія Бірюкова
|17:00
|Гребний слалом, байдарки-одиночки (ж)
|Вікторія Ус
|18:00
|Футбол (ч)
|Україна – Марокко
|21:00
|Настільний теніс, одиночний розряд (ж)
|Елізабета Самара – Соломія Братейко
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Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
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