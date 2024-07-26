26 липня в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать доля 329-ти комплектів медалей.

До теми Олімпійські ігри-2024: все, що варто знати про головні спортивні змагання в Парижі

Розклад на 27 липня

У суботу, 27 липня, відбудеться перший дуже насичений олімпійський день в Парижі. Змагання розпочнуться одразу у 24-х видах спорту. Із них дев'ять будуть медальними:

велоспорт, шосейні велогонки (чоловіки/жінки)

дзюдо (чоловіки до 60 кг / жінки до 48 кг)

плавання, 400 м вільним стилем (чоловіки/жінки)

плавання, 4х100 м естафета вільним стилем (чоловіки/жінки)

стрибки у воді, синхронний трамплін 3 м (жінки)

регбі-7 (чоловіки)

скейтбординг, стріт (чоловіки)

стрільба, пневматична гвинтівка 10 м (мікст)

фехтування, особиста шпага (чоловіки/жінки)

Україна на Олімпійських іграх 27 липня буде представлена у восьми видах спорту. Двоє з них будуть медальними. Спочатку Вікторія Кесар та Анна Писменська відіграють у фіналі синхронного трампліну (стрибки у воду). А пізніше відбудуться змагання з шосейних велогонок, де Юлія Бірюкова зможе здобути нагороду. Інші ж змагання будуть немедальними.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 27 липня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 11:00 Дзюдо, до 60 кг (ч) Дільшот Хаматов – Достон Рузієв 11:30 Стрільба, пневматичний пістолет 10 м (ч) Павло Коростильов, Віктор Банкін 12:00 Стрибки у воду, синхронний трамплін 3 м (ж) Вікторія Кесар, Анна Писменська 12:15 Фехтування, особиста шпага (ж) Маргеріта Вісенті – Влада Харькова

Александра Ндоло – Олена Кривицька

Оріан Малло-Бретон – Джоан Фейбі Бежура 13:00 Теніс, одиночний розряд (ж) Ангеліна Калініна – Аранча Рус

Лаура Пігоссі – Даяна Ястремська

Юлія Путінцева – Марта Костюк 13:00 Теніс, парний розряд (ж) Чінью Ванг / Сайсай Женг – Людмила Кіченок / Надія Кіченок 13:30 Стрільба, пневматичний пістолет 10 м (ж) Олена Костевич 13:30 Велоспорт, шосейні велогонки (ж) Юлія Бірюкова 17:00 Гребний слалом, байдарки-одиночки (ж) Вікторія Ус 18:00 Футбол (ч) Україна – Марокко 21:00 Настільний теніс, одиночний розряд (ж) Елізабета Самара – Соломія Братейко

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах: