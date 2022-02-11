Первое выступление с участием украинских атлетов состоится в лыжной гонке. Женская сборная Украины выступит в эстафете 4х5 км, после чего на старт выйдут биатлонисты, соревнующиеся в спринте (10 км), сообщает 24 канал.
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Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 12 февраля
- 09:30. Анастасия Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех, Дарья Рублева: лыжная гонка (эстафета)
- 11 часов. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал: биатлон (спринт)
- 12 часов. Виталий Калинченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, квалификация)
- 13:00. Александра Назарова/Максим Никитин: фигурное катание (танцы на льду)
- 13:00. Виталий Калинченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, первый раунд)