Первое выступление с участием украинских атлетов состоится в лыжной гонке. Женская сборная Украины выступит в эстафете 4х5 км, после чего на старт выйдут биатлонисты, соревнующиеся в спринте (10 км), сообщает 24 канал.

К слову Германия снова лидер медального зачета, мировой рекорд шведа: результаты Олимпиады 11 февраля

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 12 февраля

09:30. Анастасия Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех, Дарья Рублева: лыжная гонка (эстафета)

лыжная гонка (эстафета) 11 часов. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал: биатлон (спринт)

биатлон (спринт) 12 часов. Виталий Калинченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, квалификация)

прыжки с трамплина (большой трамплин, квалификация) 13:00. Александра Назарова/Максим Никитин: фигурное катание (танцы на льду)

фигурное катание (танцы на льду) 13:00. Виталий Калинченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, первый раунд)

К слову. По состоянию на 11 февраля Украина не завоевала ни одной медали на Олимпийских играх в Пекине, которые продлятся до 20 февраля. Всего Украину представят 45 атлетов в 12 видах спорта.