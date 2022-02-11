Перший виступ за участі українських атлетів відбудеться у лижних перегонах. Жіноча збірна України виступить в естафеті 4х5 км, після чого на старт вийдуть біатлоністи, які змагатимуться у спринті (10 км), повідомляє 24 канал.

До слова Німеччина знову лідер медального заліку, світовий рекорд шведа: результати Олімпіади 11 лютого

Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 12 лютого

09:30. Анастасія Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех, Дар'я Рубльова : лижні перегони (естафета)

: лижні перегони (естафета) 11:00. Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал : біатлон (спринт)

: біатлон (спринт) 12:00. Віталій Калінченко, Євген Марусяк : стрибки з трампліна (великий трамплін, кваліфікація)

: стрибки з трампліна (великий трамплін, кваліфікація) 13:00. Олександра Назарова/Максим Нікітін : фігурне катання (танці на льоду)

: фігурне катання (танці на льоду) 13:00. Віталій Калінченко, Євген Марусяк: стрибки з трампліна (великий трамплін, перший раунд)

До слова. Станом на 11 лютого Україна не виборола жодної медалі на Олімпійських іграх у Пекіні, які триватимуть до 20-го лютого. Всього Україну представляться 45 атлетів у 12 видах спорту.