Перший виступ за участі українських атлетів відбудеться у лижних перегонах. Жіноча збірна України виступить в естафеті 4х5 км, після чого на старт вийдуть біатлоністи, які змагатимуться у спринті (10 км), повідомляє 24 канал.
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Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 12 лютого
- 09:30. Анастасія Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех, Дар'я Рубльова: лижні перегони (естафета)
- 11:00. Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал: біатлон (спринт)
- 12:00. Віталій Калінченко, Євген Марусяк: стрибки з трампліна (великий трамплін, кваліфікація)
- 13:00. Олександра Назарова/Максим Нікітін: фігурне катання (танці на льоду)
- 13:00. Віталій Калінченко, Євген Марусяк: стрибки з трампліна (великий трамплін, перший раунд)