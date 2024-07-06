В субботу, 6 июля, на Евро-2024 завершится стадия 1/4 финала. Первыми полуфиналистам соревнования стали Испания и Франция, а теперь очередь определить состав другой пары 1/2 финала, сообщает 24 Канал.

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Англия – Швейцария

Время: 19:00

Город: Дюссельдорф

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Где смотреть: Megogo, Суспільне

Англия не впечатляет своей игрой на Евро, но остается одним из главных фаворитов на трофей. При этом на первой стадии плей-офф подопечные Саутгейта были в шаге от вылета от Словакии.

Ситуацию спас чудо-гол Беллингема в компенсированное время и точный удар Кейна головой в экстратайме. Следующий соперник англичан будет еще более неуступчивым.

Швейцария уверенно оставила позади себя Венгрию и Шотландию, а также едва не обыграла немцев. Впрочем наиболее яркое впечатление "нейтралы" произвели в 1/8 финала против Италии. Действующие пока что чемпионы Европы были без проблем обыграны командой Якина.

К игре против Англии Швейцария подходит без кадровых потерь. У соперника же есть две проблемы. Шоу до сих пор не готов выйти с первых минут, а Гуэхи перебрал карточек.

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Нидерланды – Турция

Время: 22:00

Город: Берлин

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Где смотреть: Megogo, Суспільне

Нидерланды и Турция являются одними из самых ярких команд турнира в плане атаки. Каждая из сборных забила по 7 голов в первых четырех встречах. Особенно поразили выступления команд в 1/8 финала.

"Оранжевые" не заметили Румынию, отправив в ворота обидчика Украины три "сухих" мяча. В свою очередь Турция дала супербой Австрии и не пустила амбициозную команду Рангника в четвертьфинал.

Теперь же эти две веселые команды должны определить судьбу путевки в 1/2 финала. Фаворитом будет сборная Нидерландов, но команда Кумана уже имела проблемы с андердогами в группе. Польша была обыграна лишь благодаря позднему голу, а австрийцам "оранье" вообще проиграли.

Кадровая ситуация перед битвой в Берлине куда лучше у голландцев. Куман может рассчитывать на всех игроков из заявки, тогда как у Монтеллы выпали сразу три важных игрока. Из-за дисквалификаций матч пропустят Демирал, Юксек и Кокчу.