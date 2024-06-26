В среду, 26 июня, на чемпионате Европы-2024 будут сыграны последние четыре матча третьего тура групповой стадии. По итогам дня определится окончательное распределение сборных в группах Е и F, сообщает 24 Канал.

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Украина – Бельгия

Время: 19:00

Город: Штутгарт

Где смотреть: Megogo, Суспільне

Внимание украинских болельщиков будет приковано к поединку в Штутгарте. На местной арене встретятся сборные Украины и Бельгии.

Перед матчем обе команды набрали по три балла и не гарантировали выход в плей-офф. Чтобы пробиться в 1/8 финала подопечным Сергея Реброва нужно побеждать "красных дьяволов". Однако сделать это будет крайне трудно. В случае поражения или ничьей все будет зависеть от результата параллельного матча Словакия – Румыния.

Бельгийцы не смогут рассчитывать на трех футболистов: травмированы Аксель Витцель и Томас Менье, а Доди Лукебакио пропустит игру из-за дисквалификации. У "сине-желтых" к поединку готовятся все игроки, в том числе Виктор Цыганков и Виталий Миколенко.

Словакия – Румыния

Время: 19:00

Город: Франкфурт-на-Майне

Где смотреть: Megogo

Соперники сборной Украины по группе Е параллельно сыграют свой поединок. В турнирной таблице Румыния возглавляет квартет вследствие лучшей разницы мячей.

Обе команды вполне может устроить ничья, чтобы попасть в 1/8 финала. В таком случае соперники по группе Е не будут зависеть от результата матча в Штутгарте.

Вполне вероятно, что Словакия и Румыния не будут рисковать и поделят очки в матче. Сборную Украины устроит победа "Карпатских ребят". В таком случае даже поражение от Бельгии выведет команду Реброва в 1/8 финала с третьего места.

Грузия – Португалия

Время: 22:00

Город: Гельзенкирхен

Где смотреть: Megogo

В вечернем слоте игрового дня состоятся последние поединки в группе F. В Гельзенкирхене встретятся сборные Грузии и Португалии. "Европейские селесао" уже квалифицировались в плей-офф.

Главный тренер Португалии Роберто Мартинес может провести ротацию состава, чтобы дать отдохнуть лидерам команды.

Сборная Грузии за два первых тура заработала лишь один балл. "Крестоносцам" нужно побеждать фаворита, чтобы попасть в 1/8 финала. Однако это будет задачей не из простых, даже несмотря на резервный состав португальцев.

Чехия – Турция

Время: 22:00

Город: Гамбург

Где смотреть: Megogo

Крепкая сборная Чехия к решающему поединку группового раунда подошла лишь с одним очком. "Народная команда" на последних минутах матча против Португалии (1:2) упустили ничью. А во встрече с дебютантом чемпионата Европы сборной Грузии чехи неожиданно сыграли вничью (1:1).

Турки в первом туре спокойно разобрались с грузинами (3:1), а во втором без шансов уступили Португалии (0:3). Ничейный результат и победа над чехами автоматически выведет "Лунные звезды" в 1/8 финала.

В случае поражения Турции нужно надеяться на победу Португалии в параллельном матче. Ничья в Гельзенкирхене тоже может устроить турецкую сборную.

Расписание матчей дня Евро-2024 по футболу: среда, 26 июня