В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу проведет матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024 против национальной команды Бельгии. От результата встречи напрямую зависит судьба путевки в стадию плей-офф.
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Витцель и еще два игрока не помогут Бельгии в игру против Украины
Бельгийцы столкнулась с кадровыми проблемами перед матчем против Украины. 35-летний полузащитник Аксель Витцель продолжает восстанавливаться после травмы. Также в лазарете находится правый защитник Томас Менье.
Кроме того, против Украины, которая имеет в активе победу над Словакией (2:1), не сыграет и дисквалифицированный Доди Лукебакио. У 26-летнего вингера Севильи перебор желтых карточек.
В параллельном матче третьего тура сборные Румынии и Словакии сыграют между собой. Обе команды устроит ничья в этом поединке.