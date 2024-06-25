В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу проведет матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024 против национальной команды Бельгии. От результата встречи напрямую зависит судьба путевки в стадию плей-офф.

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Витцель и еще два игрока не помогут Бельгии в игру против Украины

Бельгийцы столкнулась с кадровыми проблемами перед матчем против Украины. 35-летний полузащитник Аксель Витцель продолжает восстанавливаться после травмы. Также в лазарете находится правый защитник Томас Менье.

Кроме того, против Украины, которая имеет в активе победу над Словакией (2:1), не сыграет и дисквалифицированный Доди Лукебакио. У 26-летнего вингера Севильи перебор желтых карточек.

Важно. Из-за поражения от Румынии (0:3) "сине-желтые" занимают последнее место в группе после двух туров. Игра против Бельгии, где Украине крайне желательно побеждать, начнется в 19:00 по киевскому времени.

В параллельном матче третьего тура сборные Румынии и Словакии сыграют между собой. Обе команды устроит ничья в этом поединке.