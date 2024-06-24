В понедельник, 24 июня, на чемпионате Европы-2024 отыграют последний тур в группе В. Испанцы уже гарантировали себе первое место, а вот Италия еще может провалиться, сообщает 24 Канал.

По теме Чемпионат Европы по футболу 2024: турнирная таблица

Албания – Испания

Время: 22:00

Город: Дюссельдорф

Судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Где смотреть: Megogo

Испания уверенно отыграла первые два матча и со стопроцентным показателем очков обеспечила себе выход в плей-офф. Более того, подопечные де ла Фуэнте досрочно стали победителями группы.

Это позволит тренеру применить ротацию на последний тур, ведь результат не будет важным. К тому же, Родри и так пропустит матч из-за перебора карточек, а участие Начо и Переса под вопросом из-за травм.

Албанцам же надо обязательно побеждать в этой встрече. Теоретически подопечные Силвиньо могут стать третьими и в случае ничьей, но с двумя баллами шансы на плей-офф будут мизерными.

Балканцы уже дали бой Италии в первом туре и смогли отобрать очки у Хорватии. Но теперь от них требуется очередной подвиг ради 1/8 финала. Прямо скажем, с группой "красно-черным" очень не повезло.

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Хорватия – Италия

Время: 22:00

Город: Лейпциг

Судья: Дани Маккели (Нидерланды)

Где смотреть: Megogo

Хорваты считались третьей силой в группе В и той командой, которая сможет бросить вызов фаворитам. Впрочем пока подопечные Далича не очень радуют.

"Клетчатые" без шансов уступили Испании и умудрились не удержать победу над Албанией. Бой с Италией – последний шанс на плей-офф. Балканцев устраивает только победа, другие результаты с высокой долей вероятности отправят хорватов домой.

Италия же пока тоже не радует, но и не падает ниже своего уровня. Команде Спаллетти достаточно сыграть вничью в последнем туре, чтобы пройти в 1/8 финала со второй строчки. Тогда соперником "Скуадры Адзуры" станет Швейцария.

К решающей игре итальянцы подходят без Димарко, который травмировал икроножную мышцу. Что же касается Хорватии, то у нее нет серьезных потерь. "Клетчатые" по-прежнему не могут рассчитывать на Влашича, но хавбек недоступен уже давно.