У понеділок, 24 червня, на чемпіонаті Європи-2024 відіграють останній тур в групі В. Іспанці вже гарантували собі перше місце, а ось Італія ще може провалитися, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Албанія – Іспанія

Час: 22:00

Місто: Дюссельдорф

Суддя: Гленн Нюберг (Швеція)

Де дивитись: Megogo

Іспанія впевнено відіграла перші два матчі та зі стовідсотковим показником очок забезпечила собі вихід у плей-оф. Ба більше, підопічні де ла Фуенте достроково стали переможцями групи.

Це дозволить тренеру застосувати ротацію на останній тур, адже результат не буде важливим. До того ж, Родрі і так пропустить матч через перебір карток, а участь Начо та Переса під питанням через травми.

Албанцям же треба обов'язково перемагати у цій зустрічі. Теоретично підопічні Сілвіньо можуть стати третіми і в разі нічиєї, але з двома балами шанси на плей-оф будуть мізерними.

Балканці вже дали бій Італії в першому турі та змогли відібрати очки у Хорватії. Але тепер від них вимагається черговий подвиг задля 1/8 фіналу. Прямо скажемо, із групою "червоно-чорним" дуже не пощастило.

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Хорватія – Італія

Час: 22:00

Місто: Лейпциг

Суддя: Дані Маккелі (Нідерланди)

Де дивитись: Megogo

Хорвати вважались третьою силою у групі В та тою командою, яка зможе кинути виклик фаворитам. Втім поки що підопічні Далича не дуже тішать.

"Картаті" без шансів поступились Іспанії та примудрились не втримати перемогу над Албанією. Бій з Італією – останній шанс на плей-оф. Балканців влаштовує лише перемога, інші результати з високою долею ймовірності відправлять хорватів додому.

Італія ж поки теж не тішить, але і не падає нижче свого рівня. Команді Спаллетті достатньо зіграти внічию в останньому турі, щоб пройти в 1/8 фіналу з другої сходинки. Тоді суперником "Скуадри Адзури" стане Швейцарія.

До вирішальної гри італійці підходять без Дімарко, який травмував литковий м'яз. Що ж стосується Хорватії, то у неї немає серйозних втрат. "Картаті", як і раніше. не можуть розраховувати на Влашича, але хавбек недоступний вже давно.