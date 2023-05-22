"Расизм – это норма в Ла Лиге": вингера Реала назвали "обезьяной" во время матча чемпионата Испании
Источник:Reuters
Бразильский игрок мадридского Реала Винисиус Жуниор обвинил руководство Ла Лиги в толерантности проявлений расизма во время матчей чемпионата. Футболист уже неоднократно подвергался оскорблениям от болельщиков.
Новый расовый скандал возник во время матча Ла Лиги, в котором Реал потерпел поражение на выезде от Валенсии (0:1). В поединке бразильский вингер "сливочных" Винисиус Жуниор получал расовые оскорбления, раздававшиеся с трибун.
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Винисиус Жуниор: Чемпионат Ла Лиги принадлежит расистам
Бразилец указал арбитру на оскорблявших его болельщиков, что привело к остановке матча на 10 минут. Однако когда игра возобновилась, выкрии болельщиков продолжились. В компенсированное время Винисиус Жуниор вступил в ссору с игроками Валенсии, за что получил красную карточку от арбитра.
После поединка бразильский вингер опубликовал пост, в котором обвинил Ла Лигу в попустительстве расизма.
"Это случилось не в первый раз, не во второй раз и не в третий раз. Расизм – это норма в Ла Лиге. Лига считает, что это нормально. Федерация – тоже, а это поощряет оппонентов. Мне досадно.
Чемпионат, принадлежавший в свое время Роналдиньо, Роналдо, Роналду и Месси – сегодня принадлежит расистам. Прекрасная нация, которая приняла меня и которую я люблю, но согласилась быть примером расистской страны в мире. Мне досадно за испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии знают Испанию как страну расистов.
К сожалению, это случается каждую неделю, у меня нет защиты. Это так. Но я сильный и пойду против расистов до конца", – написал бразилец в Twitter.
Реакция Анчелотти и президента Бразилии
Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти поддержал своего футболиста.
"В этой лиге есть проблемы с расизмом, нельзя кричать в адрес Винисиуса, называя его "обезьяной". Матч нужно было остановить. Если весь стадион называет игрока "обезьяной", то игру нужно прекращать. Я сказал это арбитру.
Вы хотите говорить о футболе? Я не хочу. Из-за того, что здесь случилось. Винисиус не хотел продолжать играть", – заявил итальянский тренер.
Также отреагировал на инцидент президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Я хотел бы выразить свою солидарность с нашим бразильским игроком, бедным парнем, который добился успеха в жизни и потенциально может стать одним из лучших игроков в мире. На него нападают на каждом стадионе, на котором он играет,
– заявил на пресс-конференции президент Бразилии.
Отметим, что бразилец не в первый раз оказывается в центре расистского скандала. В сентябре прошлого года Винисиус получил оскорбления в эфире испанского телевидения. Также проявления расизма были адресованы 22-летнему футболисту во время дерби из Атлетико.
Что известно о Винисиусе Жуниоре
- 22-летний футболист Реала и сборной Бразилии играет на позиции левого вингера.
- Присоединился к "сливочным" летом 2018 года. Тогда Реал заплатил Фламенго за его переход в 45 миллионов евро.
- За первую команду Винисиус Жуниор провел 224 матча, в которых забил 59 голов и отдал 64 результативные передачи.
- В составе сборной Бразилии забил 2 гола в 21 матче.