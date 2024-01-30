Какие условия были прописаны в контракте по дополнительной сумме не сообщалось все это время. Подробности рассказал журналист The Athletic Лиам Твоуми.

Читайте также Колоссальная разница с мужчинами: в женском футболе установлен новый трансферный рекорд – видео

Условия бонусной системы за трансфер Мудрика

Сообщается, что 30 миллионов бонусами разбиты на 6 равных частей. Они зависят не от индивидуальных успехов футболиста, а от командных.

"Горняки" могут получить по 5 миллионов евро за каждую победу "синих" в АПЛ или Лиге чемпионов. То есть чтобы Шахтер получил за Мудрика 100 миллионов евро, о которых постоянно говорится, Челси должен выиграть с украинцем 6 главных трофеев – чемпионат Англии или Лигу чемпионов.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 "синие" не участвуют в ЛЧ, а в турнирной таблице АПЛ после 21 тура занимают девятое место и отстают от зоны Лиги чемпионов на 12 очков.

Михаил Мудрик в нынешней кампании провел 23 матча во всех турнирах на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.

Справка. Следующий поединок "синие" сыграют 31 января против лидера чемпионата Ливерпуля на "Энфилде". Стартовый свисток раздастся в 22:15.