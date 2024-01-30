Які умови були прописані в контракті щодо додаткової суми не повідомлялося весь цей час. Подробиці розповів журналіст The Athletic Ліам Твоумі.

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Умови бонусної системи за трансфер Мудрика

Повідомляється, що 30 мільйонів бонусами розбиті на 6 рівних частин. Вони залежать не від індивідуальних успіхів футболіста, а від командних.

"Гірники" можуть отримати по 5 мільйонів євро за кожну перемогу "синіх" в АПЛ або Лізі чемпіонів. Тобто, щоб Шахтар отримав за Мудрика 100 мільйонів євро, про які постійно говориться, Челсі має виграти з українцем 6 головних трофеїв – чемпіонат Англії чи Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 "сині" не беруть участь у ЛЧ, а в турнірній таблиці АПЛ після 21 туру посідають дев’яте місце та відстають від зони Ліги чемпіонів на 12 очок.

Михайло Мудрик у нинішній кампанії провів 23 матчі в усіх турнірах, на його рахунку 4 голи та 2 результативні передачі.

Довідка. Наступний поєдинок "сині" зіграють 31 січня проти лідера чемпіонату Ліверпуля на "Енфілді". Стартовий свисток пролунає о 22:15.