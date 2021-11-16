Раскол в хоккейном чемпионате Украины – шесть клубов создали собственную лигу

В чемпионате Украины по хоккею произошел раскол. Шесть команды решили основать свой турнир – хоккейную Суперлигу Украины.

Новый турнир

Основателями хоккейной Суперлиги стали шесть клубов:

Белый Барс (Белая Церковь)

Динамо (Харьков)

Донбасс (Донецк)

Краматорск

Мариуполь

Молодая Гвардия (Дружковка).

При этом четыре из них до этого выступали в Украинской хоккейной лиге – это Белый Барс, Донбасс, Краматорск и Мариуполь. Молодая гвардия – это молодежная команда Донбасса.

Дисквалификация игроков

О создании нового чемпионата стало известно после того, как дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины отстранил семерых хоккеистов из-за демарша из сборной Украины. Шесть из них представляют Донбасс, еще один – Краматорск.

Подробнее Семь хоккеистов отстранены от игры из-за скандального демарша из сборной Украины

Хоккеисты покинули сборную Украины, которая находилась в Венгрии и готовилась к международному турниру, после того, как возник конфликт между ФХУ и почетным президентом Донбасса Борисом Колесниковым по управлению УХЛ.

Пока, кроме информации об учреждении хоккейной Суперлиги, клубы не опубликовали никакой информации.