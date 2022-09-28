Расизму не место в футболе

Жертвами расистского скандала стали футболисты Бразилии. На 19-й минуте Ришарлиссон вывел свою сборную вперед 2:1.

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Нападающий Тоттенхэма побежал праздновать взятие ворот соперника в угол поля и наткнулся на расизм. Болельщики, заполнившие трибуны стадиона, начали швырять в футболиста и его партнеров по команде бананы.

Такие моменты учащаются на футбольных матчах не только когда играют представители Африки или Бразилии, но и европейских команд. Таким поступком фанаты показывают свое пренебрежение к темнокожим игрокам, выступающим в уровне сборной и клуба.

Видео расистского момента в матче

К примеру, недавно на мадридском дерби Ла Лиги Атлетико – Реал фанаты хозяев скандировали расистские возгласы в адрес звездного футболиста соперника Винисиуса Жуниора. После чего бразилец записал обращение, изложенное в своем инстаграмме.

Отметим, что этот инцидент разозлил футболистов Бразилии, забивших в ворота Туниса еще три гола. Вместо этого больше не пропустили ни одного, а с 42-й минуты Тунис играл в меньшинстве после удаления Билана Бронна. В итоге – 5:1, разгромная победа бразильцев в товарищеском матче.