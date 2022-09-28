Покинет Париж

Звездный форвард не планирует подписывать новый контракт с клубом из столицы Франции. Это говорит о том, что летом 2023 года Лионель Месси станет свободным агентом.

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Возможно, аргентинец размышляет над окончанием футбольной карьеры. Если нет, то в следующем клубе футболист достанется бесплатно, но далеко не каждый клуб позволит себе выплачивать безумную зарплату Лео.

Подробности. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до конца июня 2023 года. Правда, в соглашении опция пролонгации сотрудничества еще на один год.

Карьера Лионеля Месси в ПСЖ