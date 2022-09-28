Расизму не місце у футболі

Жертвами расистського скандалу стали футболісти Бразилії. На 19-й хвилині Рішарліссон вивів свою збірну уперед 2:1.

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Нападник Тоттенхема побіг святкувати взяття воріт суперника до кута поля та наткнувся на расизм. Уболівальники, які заповнили трибуни стадіону, почали жбурляти у футболіста та його партнерів по команді банани.

Такі моменти частішають на футбольних матчах не лише, коли грають представники Африки чи Бразилії, а й європейських команд. Таким вчинком фанати показують свою зневагу до темношкірих гравців, які виступають у рівні збірної та клубу.

Відео расистського моменту у матчі

Наприклад, нещодавно на мадридському дербі Ла Ліги Атлетіко – Реал фанати господарів скандували расистські вигуки на адресу зіркового футболіста суперника Вінісіуса Жуніора. Після чого бразилець записав звернення, яке виклав у своєму інстаграмі.

Відзначимо, що цей інцидент розізлив футболістів Бразилії, які забили у ворота Тунісу ще три голи. Натомість більше не пропустили жодного, а з 42-ї хвилини Туніс грав у меншості після вилучення Білана Бронна. У підсумку – 5:1, розгромна перемога бразильців у товариському матчі.