Конте: Все эти люди будут отстранены от футбола до конца жизни

Скандальный момент состоялся на 19-й минуте первого тайма, когда Ришарлиссон вывел Бразилию вперед 2:1. Нападающий Тоттенхэма побежал праздновать гол к угловому флажку и стал жертвой расизма.

Как это было Игроков Бразилии забросали бананами во время празднования гола: видео проявления расизма от фанатов

Фанаты забросали игрока и его партнеров бананами. Таким поведением болельщики показывают свое пренебрежение к темнокожим игрокам. За своего подопечного вступился тренер "шпор" Антонио Конте. Наставник требует строго наказать виновников, распространяющих расизм в футболе.

Экспрессивный Конте хочет, что этих болельщиков навсегда отстранили от футбола.

Я думаю, что мы должны воспринимать хорошую сторону того, что Ришарлисон играл за сборную Бразилии и забивал голы. Считаю то, что произошло ужасным, потому что в 2022 году быть свидетелем такой ситуации позорно для всех. Я надеюсь, что все эти люди будут отстранены от футбола до конца жизни. Это очень печальная ситуация, о которой нужно говорить,

– заявил Конте.

Случаи расизма от болельщиков учащаются не только на матчах национальных команд, но и клубном уровне. Недавно в похожую ситуацию попал звездный футболист Реала Винисиус Жуниор.

Напомним, что матч закончился разгромной победой Бразилии над Тунисом 5:1. Дублем в воротах гостей отличился Рафинья, по одному голу забивавший Неймар и Педро.

К слову. Ришарлисон только в июле 2022 года сменил Эвертон и Тоттенхэм. Футболист подписал 5-летний контракт. За "шпор" провел 8 матчей, в которых успел отличиться дебютным дублем и двумя ассистами.