Конте: Усі ці люди будуть відсторонені від футболу до кінця життя

Скандальний момент відбувся на 19-й хвилині першого тайму, коли Рішарліссон вивів Бразилію уперед 2:1. Нападник Тоттенхема побіг святкувати гол до кутового прапорця та став жертвою расизму.

Як це було Гравців Бразилії закидали бананами під час святкування голу: відео прояву расизму від фанатів

Фанати закидали гравця та його партнерів бананами. Такою поведінкою уболівальники показують свою зневагу до темношкірих гравців. За свого підопічного заступився тренер "шпор" Антоніо Конте. Наставник вимагає суворо покарати винуватців, які розповсюджують расизм у футболі.

Експресивний Конте хоче, що цих уболівальників назавжди відсторонили від футболу.

Я думаю, що ми повинні сприймати хорошу сторону того, що Рішарлісон грав за збірну Бразилії і забивав голи. Вважаю те, що сталося, жахливим, тому що у 2022 році бути свідком такої ситуації ганебно для всіх. Я сподіваюся, що всі ці люди будуть відсторонені від футболу до кінця життя. Це дуже сумна ситуація, про яку треба говорити,

– заявив Конте.

Випадки расизму від уболівальників частішають не лише на матчах національних команд, а й на клубному рівні. Нещодавно у схожу ситуацію потрапив зірковий футболіст Реала Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, що матч закінчився розгромною перемогою Бразилії над Тунісом 5:1. Дублем у воротах гостей відзначився Рафінья, по одному голу забивати Неймар та Педро.

До слова. Рішарлісон лише у липні 2022 року змінив Евертон та Тоттенхем. Футболіст підписав 5-річний контракт. За "шпор" провів 8 матчів, у яких встиг відзначитись дебютним дублем та двома асистами.