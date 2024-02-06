"Чукча е***а": российский тренер отличился позорным высказыванием в Казахстане

6 февраля 2024, 11:30
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Источник:

Ulysmedia.kz

В казахской Астане состоялся международный турнир под названием Медиафутбольная Лига. Российская команда успела там отличиться, но не показателями, а возмутительными высказываниями.

Во время матча казахской команды SD Family с представителями РФ 2Drots возник эпизод на поле, которым были недовольны россияне. Они выкрикивали оскорбительные высказывания.

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Российские тренеры налетели на казахского тренера

"Что ты мне показываешь? Подойди в лицо и покажи мне. Ты кто такой вообще? Чукча е***а", – сказал тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов.

Также на видео слышно, как кто-то говорит: "Нет, ну а что, по факту же. Пусть гордится своей нацией".

Момент перепалки попал на видео.

Российские тренеры отличились в Казахстане: смотрите видео

Капитан и основатель SD Family Дидар Сыдыкбек заявил, что хочет судиться с 2Drots из-за этих ненавистных слов.

Сыграет ли сборная Казахстана с Россией

  • Рохус Шох, вице-президент Казахстанской федерации футбола, высказал свою позицию относительно возможного товарищеского матча со сборной России. Он заявил, что пока никаких планов относительно такой игры нет.
  • Шох отметил, что впервые слышит о возможном матче с российской сборной в июне. Указано, что график игр в Казахстане уже составлен, и он не предусматривает товарищеского поединка с российской командой. Он также отметил, что ему не известны какие-либо переговоры с РФС по этому вопросу.
  • Ранее российское пропагандистское издание "Матч ТВ" сообщало о возможной встрече сборных России и Казахстана в июне 2024 года.
  • Отметим, что все российские клубы и сборные были исключены из международных соревнований в связи с агрессией против Украины.
Автор: Юрій Семенюк