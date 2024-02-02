Он назвал дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой желанием Запада "превратить Россию в Северную Корею". Однако Жулин и слова не сказал о допинге. Об этом он сказал в комментарии для росСМИ, передает 24 Канал.

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В России возмущены решением по Валиевой

"Да, Запад окончательно расчехлился. Его задача, как мне кажется, превратить Россию в Северную Корею. И они этого методично добиваются. Конечно, их раздражает, что на территории России запасов полезных ископаемых больше, чем где-либо в мире.

Поэтому каждый русский человек вызывает у них раздражение. А Камила Валиева еще и потрясающе катается. Я не устаю об этом говорить, таких фигуристок за всю историю не было никогда. Она должна была стать балериной Большого театра, но выбрала фигурное катание. А ее взяли и уничтожили", – сказал россиянин.

Что известно об очередном допинг-скандале с участием России