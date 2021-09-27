Під час матчу між Кременчуком та Донбасом Андрій Денискін дозволив собі образливі жести в бік темношкірого хокеїста Джайлена Смерека. За свою поведінку гравець отримав дисциплінарний штраф та був вилучений з майданчика до кінця гри.

Як це було Расистський скандал: український хокеїст показав ганебний жест темношкірому супернику – відео

В Українській хокейній лізі заявили, що відкрили дисциплінарне провадження.

Але покарання для гравця може надійти і зі сторони Міжнародної федерації хокею. На цей скандал відреагував новообраний президент федерації Люк Тардіф.

"Міжнародна федерація хокею рішуче засуджує дії Андрія Денискіна. Немає місця для такого явно расистського та неспортивного жесту у нашому спорті та суспільстві. Це прямий напад на ідеали та цінності нашої гри, і ми забезпечимо проведення всіх необхідних розслідувань щодо порушення етики, щоб забезпечити належне покарання за цю поведінку", – йдеться в заяві Люка Тардіфа.

Сам Денискін після матчу вибачився за свій вчинок перед Джейленом Смереком.

Расистські жести Денискіна