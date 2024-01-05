"Стулья пельку": легенда Севильи вступил в конфликт с фанатом после поражения – горячее видео

В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги Севилья принимала Атлетик Бильбао. Хозяева не смогли порадовать болельщиков и потерпели домашнее поражение.

Это фиаско стало для Севилии уже 9-м в текущем сезоне Ла Лиги-2023/2024. Поэтому еще больше разозлило болельщиков команды, которым уже сложно сдерживать свои негативные эмоции от игры любимцев.

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Рамос вступил в конфликт с болельщиком

Один из таких фанов решил не сдерживать себя, а выразить свое недовольство в глазах одному из самых опытных игроков Севильи и капитану команды – Серхио Рамосу. Сделал болельщик это после послематчевого комментария защитника.

Фанат громко выразил свои претензии в сторону Рамоса, который не стал сдерживаться и прервал свой флеш-комментарий, чтобы ответить недовольному болельщику. Серхио попросил мужчину уважать людей и клуб, и попросил закрыть рот.

Прояви немного уважения, мы разговариваем. Уважай людей и эмблему. Уважай людей и стулы пельку,

– выкрикнул ответный футболист.

Рамос вступил в конфликт с фаном Севилье: смотрите видео

Отметим, что Рамос отыграл полный поединок в центре защиты, но не смог остановить футболистов Атлетик Бильбао. Каждому из таймов гости забили по одному голу и оформили выездную победу со счетом 0:2.

Севилья после этого поражения сохранила свои 16 баллов и идет только на 16-м месте турнирной таблицы. Команда Рамоса в двух шагах от зоны вылета из Ла Лиги. Отрыв от этой опасной зоны составляет лишь один пункт.

Возвращение Рамоса в Севилью

4 сентября 2023-го Севилья объявила о возвращении своего звездного питомца Серхио Рамоса. Футболист совершил камбек после 18 лет перерыва.

37-летний игрок подписал соглашение до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне-2023/2024 защитник уже принял участие в 15 матчах, в которых забил 4 гола и отдал ассист.

Следующий матч Севилья проведет 7 января на выезде против Ферроля в рамках 1/16 финала Кубка Испании.