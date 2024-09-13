Интерес только из УПЛ: полуфиналист Евро со сборной Украины провалил просмотр в двух клубах Англии

Экс-игрок Днепра-1 Рамик Гаджиев пытался трудоустроиться на Туманном Альбионе. Однако футболиста не взяли ни в один из клубов.

Украинский форвард Рамик Гаджиев этим летом оказался без клуба. 19-летний игрок выступал за Днепр-1, который после сезона 2023-2024 был расформирован.

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Провалил просмотры в Англии

Интерес к игроку проявляли несколько клубов УПЛ, однако Рамик решил попробовать трудоустроиться заграницей. Гаджиев поехал в Великобританию, где имел просмотр в двух командах.

Сначала Рамик был в расположении Брентфорда, где его хотели брать во вторую команду. Именно туда в свое время попал Егор Ярмолюк, который теперь является частью первой команды "пчел".

Позже Гаджиев поехал на просмотр в молодежную команду Дерби Каунти. Однако успеха украинец не достиг, оба клуба отказались от сотрудничества с форвардом.

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Ожидается, что Рамик вернется в Украину и найдет себе вариант среди отечественных клубов. По данным СМИ, интерес к нему имеют Динамо, Полесье, Александрия и представитель Первой лиги Металлист 1925.

В прошлом сезоне Гаджиев отыграл 8 матчей за Днепр-1, отметившись одним голом. Также летом он вместе со сборной Украины U-19 дошел до полуфинала юношеского Евро-2024 в Северной Ирландии.