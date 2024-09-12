Сейчас 19-летний голкипер находится на просмотре в резервной команде Челси, за основу которого выступает Михаил Мудрик. В ближайшее время Крапивцов может подписать контракт с "пенсионерами".

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Интересный вариант для Крапивцова

Ранее сообщалось, что Крапивцов мог стать игроком Саутгемптона. Однако клуб АПЛ решил не использовать единую квоту на легионера не из страны ЕС.

Поэтому Владислав решил попробовать свои силы в лондонском Челси.

Справка. Напомним, что Крапивцов по итогам юношеского Евро-2024 U-19 стал лучшим вратарем турнира по версии УЕФА. На чемпионате Европы украинец отыграл все четыре матча, в которых пропустил три гола.

Что известно о талантливом голкипере